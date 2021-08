Kia Sportage 2022: a settembre sarà presentata la versione europea

Per la prima volta in assoluto il marchio Kia differenzierà i modelli Sportage per i vari mercati: quello destinato all'Europa sarà svelato l'1 settembre

All’inizio di giugno vi avevamo anticipato il design definitivo della Nuova Kia Sportage, SUV sud-coreano che quest’anno raggiunge la quinta generazione dal suo debutto sul mercato. Si tratta di un passo importante perchè la ruote alte costruita a Seul si rinnoverà praticamente da cima a fondo… presentandosi in più varianti a seconda del mercato commerciale di destinazione.

Si tratta della prima volta in assoluto che Kia decide di procedere in questo modo e, per l’occasione, ha deciso di anticipare alcune immagini teaser della Sportage europea in vista del suo esordio definitivo (su piattaforma digitale) programmato per l’1 settembre. A un primo impatto possiamo affermare che il SUV coreano prodotto per l’Europa sarà più compatto rispetto a quello presentato per l’America e l’Oriente, pur mantenendo la filosofia “Bold for Nature” che, in un certo senso, “rende omaggio alla perfezione e alla semplicità degli elementi naturali”.

All’anteriore sarà presente una rivisitazione del Tiger Nose caratterizzato dall’ampia calandra con gruppi ottici Matrix e luci diurne a LED ai lati a forma di “boomerang”, il quale ben denota l’impostazione muscolosa della vettura impreziosita da ampi passaruota, un montante posteriore dalle forme più affilate e da un elegantissimo tettuccio nero a contrasto con la tinta principale della carrozzeria.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, Kia non ha voluto sbottonarsi troppo sulla scheda tecnica della nuova Sportage 2022 destinata all’Europa: ciò che sappiamo riguarda la presenza di “sistemi di connettività all’avanguardia e le più recenti innovazioni in tema di sicurezza passiva e attiva con gli ausili ADAS di ultimissima generazione“. Le motorizzazioni? Dovrebbero essere condivise con il modello “internazionale” e con la Tucson, per cui non mancheranno le soluzioni Full Hybrid e plug-in Hybrid rispettivamente da 230 e 265 cavalli nonchè i classici turbo-benzina 1.6 Litri e turbo-diesel da 2 Litri.

Tutti i dettagli del caso, ovviamente, saranno snocciolati solamente tra qualche giorno, più precisamente l’1 settembre alle ore 11:00 in diretta streaming sui principali canali social del brand sud-coreano. Stay tuned!