Kia Sportage 2022: il SUV coreano si rinnova da cima a fondo

La quinta generazione della Sportage taglia i ponti con il passato e presenta un'estetica più affilata e completamente nuova, proprio come la tecnologia a disposizione nell'abitacolo

Come promesso, il marchio Kia ha tolto ieri i veli alla nuova Sportage 2022, giunta alla quinta generazione e pronta per la fine dell’anno (quando verrà presumibilmente commercializzata) a prendere il posto della versione attuale, che nel frattempo è stata resa disponibile nella bellissima edizione speciale “Black Edition“. I cambiamenti con quest’ultima, tuttavia, sono davvero radicali e comprendono un’estetica completamente rinnovata e un grande passo in avanti per quanto riguarda i dettagli e la tecnologia a disposizione nell’abitacolo.

Partiamo dal design, che di fatto rappresenta la prima grande novità della Sportage 2022: rispetto alla precedente generazione il “Tiger Nose” ha lasciato posto alla più evoluta “Digital Tiger Face“, vale a dire un frontale caratterizzato ora da una calandra più ampia con gruppi ottici laterali a sviluppo verticale che, insieme, definiscono un look in stile “boomerang”. Sotto di essa sono presenti i fendinebbia e grandi prese d’aria per favorire il raffreddamento del motore, mentre proseguendo sulle fiancate si possono notare profonde nervature capaci di donare una forte muscolosità all’intera carrozzeria.

Al posteriore, invece, spiccano i richiami con l’elettrica EV6, tra cui i gruppi ottici collegati tra di loro da un’unica firma luminosa a LED che attraversa l’intero portellone della vettura, il piccolo spoiler posizionato sul lunotto e l’evidente diffusore con protezioni in alluminio per il sottoscocca in pieno stile “fuoristrada”.

Passando all’abitacolo, la nuova Kia Sportage 2022 effettua un ulteriore salto di qualità presentando innanzitutto un enorme display centrale che integra sia il quadro strumenti che le funzioni del sistema infotainment. Sotto ad esso è presente il climatizzatore con due sole rotelle “fisiche” per la gestione della temperatura, mentre nel tunnel centrale sono stati inseriti i comandi per la sincronizzazione del cambio automatico, delle modalità di guida previste dal motore e per il riscaldamento e climatizzazione di volante e sedili elettrici.

Innovativo il design delle bocchette d’aerazione a forma di “Y”, così come la presenza di materiali pregiati per la selleria che richiamano specifiche da categoria superiore: in questo senso Kia ha confermato che l’allestimento top di gamma della nuova Sportage si chiamerà X-Line e porterà in dote rivestimenti in pelle nera con cuciture a contrasto, dettagli in legno scuro e un kit estetico ancora più aggressivo.

Dal momento che la presentazione di ieri non è quella europea (prevista per settembre) ma è andata in scena in Corea, le specifiche tecniche sulla gamma di motorizzazioni disponibili al lancio di questo SUV sono ancora tutte avvolte nel mistero. Molto probabilmente il listino della nuova Sportage 2022 prenderà spunto da quello della Tucson e proporrà più unità a benzina e diesel con le principali tecnologie ibride oggi disponibili sul mercato, dalla mild-hybrid alla Full Hybrid fino a quella “alla spina”. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più: rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze!