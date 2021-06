Kia Sportage 2022: la quinta generazione sarà tutta nuova

Il SUV coreano sarà presentato ufficialmente il prossimo 8 giugno ma nel frattempo mamma Kia ha deciso di anticipare le sue forme con alcune immagini teaser

Un’altra vettura simbolo del marchio Kia è ormai prossima al proprio salto generazionale: la Sportage che conosciamo oggi, infatti, risale al 2016 e per lei è quindi giunto il momento di una “rinfrescata” a tutto tondo, capace di farle tenere il passo con i tempi e contrastare una concorrenza ormai sempre più agguerrita. La presentazione ufficiale della prossima versione di questo SUV, in realtà, ha già una data, quella dell’8 giugno quando in Corea le saranno tolti i veli: toccherà poi all’unveiling di settembre che interesserà più da vicino il mercato europeo, per una commercializzazione prevista solamente nel 2022.

Nell’attesa di vedere com’è andato effettivamente il lavoro degli ingegneri Kia, però, la Casa con base a Seul ha pensato di pubblicare alcune immagini teaser della prossima Sportage, che potete ammirare sfogliando la gallery presente in questo articolo. Anche se velate da un gioco di neri particolarmente efficace, le foto in questione mostrano un cambio di rotta deciso per il SUV coreano in termini di estetica, rinnovata da un frontale molto pronunciato con griglia interrotta nella sua larghezza solamente dai gruppi ottici Full LED a sviluppo verticale, i quali poi proseguono su fiancate muscolose dagli ampi passaruota.

La linea di cintura è alta mentre il tettuccio, secondo lo stile “Coupé”, sembra quasi sospeso tra i montanti e tende a scendere progressivamente verso il posteriore, dove si possono notare nell’ordine lo spoiler sul lunotto e una firma luminosa molto affilata e innovativa nel design. Tra le foto teaser è possibile dare uno sguardo anche agli interni, che saranno rivoluzionati da un nuovo volante provvisto di tasti “touch” ma, soprattutto, dall’inedito Digital Cockpit curvo, sul quale saranno mostrate tutte le informazioni utili al pilota durante la guida nonchè le impostazioni dell’infotainment e del navigatore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, il marchio Kia ha ufficializzato che la nuova Sportage sarà sviluppata con in mente il suo debutto nel Vecchio Continente, quindi è lecito aspettarsi una gamma di propulsori derivati dalla Tucson e quindi provvisti di tecnologia ibrida. Ci stiamo riferendo alle unità 1.6 T-GDi mild-hybrid a gasolio e 1.6 da 230 cavalli a benzina, a cui si potrebbe associare in un secondo momento anche quella “alla spina”. Per tutte le conferme del caso non resta che portare pazienza ancora per qualche giorno: stay tuned!