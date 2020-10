Kia Stonic GT Line 2021: il SUV compatto diventa sportivo

Look più aggressivo con fari full LED, interni più curati con finiture in carbonio e tutto il meglio della Stonic, anche in versione mild-hybrid a 48 V: ecco l’allestimento GT Line, in arrivo a fine anno

Al fianco della versione “tradizionale”, che vi abbiamo introdotto all’inizio di agosto, ora è pronta al debutto quella sportiva: stiamo parlando della Kia Stonic, crossover compatto del marchio coreano disponibile entro la fine dell’anno nell’allestimento GT Line, arricchito da un design estetico più vicino ai modelli sportivi del brand e da una raffinatezza dell’abitacolo in cui trovano spazio tanti particolari e finiture in carbon look. Il prezzo? A partire da 22.950 Euro per la versione da 100 cavalli, che salgono a 24.700 Euro per quella più potente da 120 cavalli.

KIA STONIC GT LINE 2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

L’allestimento GT Line della Kia Stonic 2021 prende spunto dalle versioni GT di Ceed e ProCeed, portando in scena un look estetico votato completamente alla sportività: all’anteriore trova posto un paraurti rivisto con griglia dal design “tiger nose”, fari fendinebbia e gruppi ottici a LED, che vanno ad arricchire le tre prese d’aria con rivestimento in color metallo del bordo inferiore. Al posteriore, invece, la GT Line spicca per il bumper più massiccio con diffusore integrato, derivato dalle versioni da competizione e con scarichi a vista.

La sportività è subito percepibile anche nell’abitacolo, caratterizzato da finiture e particolari della plancia in carbon look e da sedili realizzati in tessuto nero e similpelle, sui quali trovano posto anche delle bellissime cuciture a contrasto di colore bianco. Non manca il volante in pelle traforata con corona a D e logo GT Line, così come tutta la tecnologia già presente sugli allestimenti “tradizionali” della Stonic, vale a dire il display digitale da 4,2′‘ al centro del quadro strumenti del pilota e lo schermo touchscreen da 8” con sistema infotainment UVO Connect Phase II.

KIA STONIC GT LINE 2021: MILD HYBRID A DUE POTENZE

La Kia Stonic nell’allestimento GT Line arriverà in Europa (e quindi anche in Italia) in due motorizzazioni che esalteranno la tecnologia della nuova unità T-GDi 1.0 Smartstream ad iniezione diretta e turbocompressore abbinata al sistema mild-hybrid a 48 V concepito dal marchio coreano. Le sue peculiarità? Il pacco batterie agli ioni di litio ospitato nel bagagliaio assieme all’unità MHSG con funzioni da starter e generatore, che allo stesso tempo aggiunge coppia al motore endotermico e recupera energia dall’albero motore, a tutto vantaggio di consumi ed emissioni prodotte durante la marcia.

Entrando nei dettagli, la Kia Stonic GT Line 2021 sarà proposta in due configurazioni: la prima con potenza complessiva di 100 cavalli e cambio manuale intelligente iMT a sei velocità, la seconda con output più elevato di 120 cavalli abbinato al nuovo cambio automatico 7DCT a sette rapporti. Entrambe le trasmissioni permettono di viaggiare “veleggiando” a motore spento per migliorare le performance della modalità Eco, attivabili fino a una velocità di 125 km/h.