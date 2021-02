Kia: tutte le offerte di febbraio per ibride ed elettriche

Per il mese di febbraio la Casa coreana mette in campo un piano di incentivi veramente interessante, che garantisce un risparmio fino a 14mila Euro nel caso di acquisto di una vettura con powertrain elettrica

Il piano degli Ecoincentivi nazionali sta entrando sempre più nel vivo e tra le proposte più interessanti in commercio vale la pena prendere in considerazione quella marchiata Kia, che ha diversificato la sua offerta includendo sia le vetture completamente elettriche che quelle ibride a tecnologia plug-in. I vantaggi? Entrambe le soluzioni possono essere acquistate con un risparmio medio rispettivamente di 11mila e 14 mila Euro sul prezzo di listino della singola automobile!

Entrando nei dettagli, la proposta “full-electric” di Kia porta in campo innanzitutto la e-Soul, già vincitrice del premio World Urban Car al concorso World Car Awards 2020 e provvista di una powertrain da 136 cavalli per 276 km di autonomia massima. Una vettura proposta originariamente a listino da 39.850 Euro per la versione Mid Range e da 44.850 Euro per quella Long Range, che scendono entrambe di ben 14.100 Euro grazie al contributo Kia (4.500 Euro), alla sottoscrizione del finanziamento Scelta Kia Special (1.600 Euro) e all’Ecobonus statale (altri 8.000 Euro).

La seconda vettura elettrica Kia in promozione per febbraio è la e-Niro, anch’essa disponibile nella variante Mid Range da 136 cavalli e 289 km di autonomia e in quella Long Range da 204 cavalli e 455 km di percorrenza massima. Benchè si tratti di un crossover, il listino ricalca quello della precedente e-Soul, con la prima versione da 39.850 Euro e la seconda da 44.850 Euro entrambe in sconto fino a 13.600 Euro grazie alla combinazione del contributo del concessionario, della formula di finanziamento e degli Ecoincentivi governativi.

Passando alle ibride a tecnologia plug-in, l’offerta del marchio Kia si estende a quattro modelli presenti in gamma: le prime due sono la Xceed e la Ceed Sportswagon, equipaggiate entrambe con una powertrain composta da un quattro cilindri 1.6 Litri abbinato a un’unità elettrica da 44,5 kW, che spinge l’output massimo di potenza e coppia fino ai valori di 141 cavalli e 255 Nm. Il pacco batterie, invece, è da 8,9 kWh e garantisce un’autonomia complessiva vicina ai 60 km con una singola ricarica.

Queste due vetture ricadono nella fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2 per la quale sono previsti fino a 8.500 Euro di sconto dal prezzo di listino, che salgono a 10.100 Euro nel caso in cui si opti per la soluzione di finanziamento Scelta Kia Special. Le stesse condizioni sono applicate anche al terzo modello in questa lista, vale a dire la Niro Plug-in Hybrid equipaggiata con motore 1.6 GDI e accumulatori da 8,9 kWh, così come alla Sorento sempre “alla spina” che abbina il quattro cilindri T-Gdi 1.6 Litri a un’unità elettrica da 44,2 kW e a una batteria da 1,49 kWh. Le uniche differenze, tuttavia, sono da ricercare nel diverso tasso del Taeg associato alla formula di finanziamento, che per la Niro si assesta al 7,42% mentre per la Sorento garantisce dei vantaggi che possono raggiungere la considerevole quota di 11.050 Euro sul prezzo di acquisto finale della vettura.