Kia Sorento 2021: solo ibrida la quarta generazione del SUV coreano

Il nuovo Model Year della Kia Sorento debutta ufficialmente in Italia con un'unica versione Full Hybrid a sette posti in tre allestimenti: Business, Style ed Evolution. Il prezzo? A partire da 44.500 Euro

Uno dei pilastri fondamentali della gamma Kia, la Sorento, ha finalmente fatto il proprio debutto ufficiale sul mercato con la sua quarta generazione: nell’attesa della versione plug-in, in arrivo nel primo trimestre del 2021, oggi in Italia il SUV di medie-grandi dimensioni della casa coreana è ordinabile nella variante Full Hybrid, l’unica introdotta nel panorama italiano dell’automotive con una configurazione a sette posti in tre specifici allestimenti (Business, Style ed Evolution). Le novità? Un design elegante e moderno, tanta tecnologia a bordo e una powertrain performante ma anche efficiente in termini di consumi.

KIA SORENTO 2021: SETTE POSTI E PROPORZIONI MASSICCE

La nuova Kia Sorento 2021 è la prima vettura del brand coreano a sfruttare l’inedita piattaforma N3 destinata ai SUV di medie-grandi dimensioni: una scelta che ha garantito a questa vettura una carrozzeria più imponente rispetto alla passata generazione, sia per la capacità di carico (salita a 832 Litri) sia per le proporzioni generali del mezzo, che ora può contare su una lunghezza di 4,81 metri (+10mm), una larghezza di 1,90 metri (+10mm) e un passo di ben 2,81 metri (+35mm).

I posti disponibili sono sette e sono inseriti in una carrozzeria dal design ricercato ed elegante con linee molto squadrate, a partire dalla griglia frontale “tiger nose” con gruppi ottici provvisti di una nuova luce diurna a LED chiamata “tiger eye”, ad immagine e somiglianza, quindi, delle forme e degli occhi del famoso felino asiatico. La sensazione di robustezza dell’avantreno è inoltre garantita dall’ampia presa d’aria inferiore con appendici aerodinamiche e dal paraurti, dotato di apposita piastra di scorrimento che rende l’intera zona anteriore particolarmente massiccia. La stessa intenzione è stata proposta anche al retrotreno, dove i fari sono ora sdoppiati e a sviluppo verticale.

KIA SORENTO 2021: ABITACOLO ULTRA-TECNOLOGICO

Particolare cura è stata riservata anche per gli interni: la nuova Kia Sorento 2021, infatti, propone un cockpit che ha fatto della tecnologia il suo mantra, grazie alla presenza del quadro strumenti completamente digitale da 12,3” associato allo schermo touchscreen da 10,25” destinato al sistema infotainment e a quello di navigazione, su piattaforma UVO Connect progettata direttamente dalla casa coreana.

Questa è in grado di fornire tutte le informazioni più importanti al guidatore già durante la marcia, tra le quali la presenza di traffico in tempo reale, le previsioni meteorologiche, i punti di interesse in base all’itinerario prescelto e i possibili luoghi di parcheggio come zona di sosta durante il proprio viaggio. La piattaforma UVO Connect, inoltre, può funzionare insieme alla relativa app disponibile per il proprio smartphone, tramite la quale controllare, per esempio, le indicazioni stradali oppure la posizione della vettura in qualsiasi momento.

Tra le altre chicche tecnologiche disponibili, la nuova Kia Sorento 2021 introduce anche l’inedito head-up display con proiezione delle informazioni sul parabrezza e il sistema di illuminazione Mood, capace di rendere più leggera la luce nell’abitacolo nella parte inferiore del cruscotto e nei pressi dei rivestimenti delle portiere al fine di incrementare il senso di spaziosità a disposizione di guidatore e passeggeri.

Grande importanza, infine, è stata data al pacchetto di aiuti elettronici ADAS a sostegno del pilota: sulla Sorento 2021 saranno disponibili il Forward Collision-Avoidance Assist con rilevamento di pedoni, ciclisti e altri veicoli, il Blind-spot View Monitor, il Surround View Monitor, il Blind-spot Collision-Avoid Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist, lo Smart Cruise Control con funzione Stop & Go, il Lane Following Assist, il Drive Attention Warning e l’Highway Driving Assist.

KIA SORENTO 2021: LARGO ALL’IBRIDO

Rispetto a quanto accaduto in passato, Kia ha deciso di equipaggiare la nuova Sorento 2021 esclusivamente con motorizzazioni di tipo ibrido: la prima, già disponibile nei concessionari, è la Full Hybrid, mentre la seconda, in arrivo con una specifica versione PHEV da febbraio-marzo 2021, potrà contare sulla tecnologia plug-in “alla spina”. Di quest’ultima, in realtà, vi abbiamo già dato un’infarinata il mese scorso, quindi ora è giunto il momento di concentrarci su quella completamente ibrida.

La Kia Sorento Full Hybrid sarà equipaggiata con un propulsore elettrico “Smartstream” da 44,2 kW funzionante in parallelo con un T-GDi ad iniezione diretta di benzina da 1.6 Litri e alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 1,49 kWh: si tratta di un’unità compatta ed efficiente, capace di produrre una potenza di 230 cavalli e una coppia massima di 350 Nm sfruttabili su strada grazie alle diverse tipologie di trasmissioni (2WD all’anteriore o 4WD) e alla presenza del cambio automatico a sei rapporti.

Nel caso si scelga la versione a quattro ruote motrici, bisogna anche specificare il fatto che la nuova Kia Sorento 2021 potrà contare su un’esperienza di guida in fuoristrada pensata per assicurare la massima sicurezza in ogni condizione. Come? Per via dell’impiego di specifiche sospensioni progettate per l’off-road e per l’utilizzo del sistema Terrain Mode, tramite il quale scegliere il tipo di fondo stradale da affrontare in modo che poi l’elettronica possa gestire il livello di aderenza della vettura in base alla trazione su ogni singola ruota.

KIA SORENTO 2021: ALLESTIMENTI E PREZZI

La nuova Kia Sorento 2021 è disponibile in Italia nella sola versione a sette posti e in tre allestimenti specifici: Business, Style ed Evolution. Quello di accesso alla gamma del SUV coreano è proprio il primo e sarà offerto in due tipologie di trasmissione: quella 2WD, con prezzo a partire da 44.500 Euro, e quella 4WD, a listino da 46.500 Euro. La dotazione di serie, in questo caso, prevede cerchi in lega da 17”, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, barre longitudinali, fari a LED anteriori e posteriori, quadro strumenti Supervision cluster da 12,3”, infotainment con schermo touchscreen da 8” con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay e climatizzatore bi-zona.

L’allestimento “centrale” dell’offerta si chiama invece Style ed è offerto con la sola trazione integrale a un prezzo di partenza da 50.500 Euro. Rispetto alla dotazione precedente, esso offre cerchi in lega da 19”, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle a regolazione elettrica e supporto lombare (quelli anteriori riscaldabili assieme al volante multifunzione), infotainment con navigatore da 10,25” e servizi UVO Connect, tra cui Smart Key, Smart Power Tailgate (vale a dire il portellone posteriore con apertura “intelligente”) e ricarica wireless per lo smartphone.

L’Evolution, infine, è l’allestimento top di gamma e, per un prezzo a listino da 54.500 Euro, propone il tetto panoramico in vetro, la tecnologia Mood Lamp per l’abitacolo, i sedili regolabili elettricamente con funzione “memory”, ventilazione e riscaldamento integrati, il sistema audio Premium Sound System BOSE, le sospensioni posteriori a livellamento automatico, l’head up display, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera posteriore con visuale a 360°.