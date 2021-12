Kia XCeed 2022: la Black Line Edition è in promozione a 35.550 Euro

Il crossover sudcoreano Kia XCeed 2022 può essere ordinato fino al 31 dicembre nella speciale Black Line Edition, caratterizzata da eleganti finiture glossy black

In vista del nuovo anno il marchio Kia vuole regalare un tocco di esclusività alla XCeed, crossover di ultima generazione che potrà essere ordinato nella speciale versione a tiratura limitata Black Line Edition direttamente dalla piattaforma e-commerce messa a punto dal brand sudcoreano. Rispetto al modello base, questo allestimento fa dell’eleganza il suo vero punto di forza grazie a finiture in high glossy black per le calotte degli specchietti retrovisori, per il montante centrale e per gli inserti dei cerchi in lega da 18 pollici.

Negli interni, invece, spiccano i nuovi sedili in pelle e tessuto scamosciato nero con finiture grigie, che ben si abbinano alla colorazione nera dell’abitacolo. La dotazione di serie, poi, è quella più completa dell’intera gamma XCeed, sia a livello di tecnologia di bordo che di assistenza alla guida: la Black Line Edition, infatti, sostituisce la versione Evolution sia con la motorizzazione 1.5 T-GDi mild-hybrid da 160 cavalli (disponibile al lancio) che con la 1.6 CRDi sempre mild-hybrid ma da 136 CV, la quale esordirà a listino dal primo gennaio 2022.

Per questa edizione speciale, inoltre, Kia ha riservato una speciale promozione per i suoi clienti: dopo aver effettuato la prenotazione sul sito ufficiale entro il 31 dicembre (a cui si può accedere da questo indirizzo), basterà recarsi in concessionaria entro due giorni per finalizzare l’acquisto, ottenendo in aggiunta il pacchetto di manutenzione Kia Care Basic 7 anni (valido fino a 84 mesi oppure 105.000 km) assieme alla possibilità di ricevere la vettura in pronta consegna per la fine dell’anno. Il prezzo? Fisso a 35.550 Euro.