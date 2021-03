La Dodge Viper più potente del mondo? Ha oltre 3000 CV!

Il preparatore texano Calvo Motorsport ha preso una delle ultime Viper prodotte, sostituendo il suo V10 originale con uno Stroker 9 Litri da 3076 cavalli e 2422 Nm di coppia massima

Pensavate che l’auto di serie più potente del mondo fosse rimasta quella Bugatti Chiron in versione Super Sport 300+ presentata nel 2019? Bè, vi siete sbagliati: i suoi 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia massima sono bazzecole in confronto al progetto estremo realizzato dalla Calvo Motorsport, preparatore americano con base in Texas che ha preso per le mani un esemplare di quinta generazione della mitica Dodge Viper “pompandolo” all’ennesima potenza.

Il primo step è stato quello di sostituire il V10 da 8,4 Litri originale – capace di “soli” 650 cavalli e 814 Nm di coppia – con un’unità Stroker da 9 Litri con lubrificazione a carter secco, ovviamente provvista di sovralimentazione con due turbo-compressori 8685. Il risultato? Utilizzando lo specifico carburante E85 questa Viper ha erogato al banco la stratosferica potenza di ben 2.630 CV (!), accompagnata da una coppia “monstre” di 2.700 Nm (!!).

Tali prestazioni sono state curate da Ninjaneering attraverso un cambio manuale di tipo sequenziale PPG e una specifica centralina della MoTeC, nella quale è stato inserito un apposito controllo di trazione in grado di dare una mano ai “poveri” pneumatici semi-slick Toyo RR attaccati a terra. Non contenti, i proprietari della Calvo Motorsport hanno poi deciso di effettuare il passo successivo, incrementando ancora le performance e portando questa speciale Viper verso quota 3.000 CV alla ruota (3076 per la precisione), che la fanno entrare di diritto nel Guinness dei primati come la supercar più “pazza” (e cliccata sui social) degli ultimi anni. Volete vederla in azione? Allora date un’occhiata al video qua sotto, oltre al post ufficiale del preparatore texano che l’ha filmata durante le prove al banco: buona visione!