Bugatti Chiron Super Sport 300+: unica e senza compromessi

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ ha una potenza di 1.578 cv e sul circuito di Ehra-Lessien ha toccato una velocità massima di 490 km/h. Verròà prodotta in 30 esemplari e costerà 3,5 milioni di euro

Una novità unica per prezzo e potenza arriva nel mondo delle quattro ruote: stiamo parlando della Bugatti Chiron Super Sport 300+, una vettura prodotta in edizione limitata, così come saranno davvero poche le persone che possono permettersi di acquistarla e farla rendere (davvero) al massimo.

Bugatti Chiron Super Sport 300+: una “belva” da 1.578 cv di potenza

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ ha tutto quello che serve a una vettura per essere da record: esclusività, potenza e prezzo da record. Ma partiamo con gli aspetti positivi: la cavalleria. Questa vera super car ha una potenza di 1.578 cv di potenza che garantiranno i pochi fortunati possessori (l’auto sarà prodotta solamente in 30 esemplari) emozioni allo stato puro. La 300+ è la replica della Chiron Super Sport prototipo che il mese scorso ha stabilito il record di velocità per auto di serie sul circuito di Ehra-Lessien, con una velocità massima di 490 km/h.

Tra la Chiron e la Chiron Super Sport 300+ a livello estetico o cambia poco: i due frontali sono identici, mentre si somigliano molto i due retrotreni che differiscono da alcune modifiche aerodinamiche. Le due auto hanno in comune anche il motore: il propulsore 8 litri W16 quadriturbo da quasi 1 1.578 600 cv: un autentico mostro di potenza che, però, sarà autolimitato elettronicamente. La nota dolente? Il prezzo: 3,5 milioni di euro, altissimo così come le prestazioni della Bugatti Chiron Super Sport 300+.