“La Duster è la 911 di Dacia”: il parallelo che esalta il SUV della Casa rumena

Secondo Miles Nürnberger, direttore del design di Dacia, la Duster è l'icona rappresentativa del marchio rumeno... proprio come la Porsche 911

Al giorno d’oggi risulta molto difficile riuscire a paragonare due veicoli di categorie molto diverse come la Dacia Duster e la Porsche 911: l’impresa, tuttavia, non è sicuramente impossibile, come dimostrato dalle parole di Miles Nürnberger – a capo del dipartimento design del marchio rumeno – riportate durante un’intervista ai microfoni di Top Gear.

“La Duster è la 911 di Dacia: lo spirito, la robustezza e la facile raggiungibilità da parte degli automobilisti sono i valori fondamentali della nostra Casa e questi sono non solo incarnati, ma anche esaltati dalla Duster“. Con questo commento Nürnberger spiega il parallelo con la supercar tedesca: quando si pensa a Porsche viene in mente la 911, mentre quando si pensa alla Dacia… a voi le conclusioni. Se poi vi avessimo dato anche “l’ispirazione”, ecco qua il listino prezzi aggiornato del Model Year 2022.