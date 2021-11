La Lancia Delta torna a correre! Parteciperà nel Rallycross elettrico con 689 CV

Il team francese GCK Motorsport utilizzerà la versione da corsa della Delta Exclusiv-E nel WRX 2022, in grado di scattare più velocemente di una Formula 1!

Vi ricordate la Delta elettrica che vi abbiamo presentato lo scorso maggio? Si trattava di un progetto stradale sviluppato dal team francese GCK Motorsport, che in seguito ha deciso di tentare il tutto per tutto riportando il mitico “Deltone” non solo sulle strade di tutta Europa… ma anche nel suo ambiente naturale, vale a dire i rally del Mondiale WRX 2022. Dalla Megane RS delle scorse stagioni il reparto corse d’oltralpe passerà quindi a una speciale Lancia Delta chiamata per l’occasione “Evo-E“, equipaggiata con una powertrain a batterie capace di sviluppare, secondo i costruttori, un’accelerazione addirittura più potente di quella di una vettura da Formula 1!

Come sarà possibile? E’ presto detto: la Delta Evo-E utilizzerà la powertrain unica sviluppata appositamente dalla Kreisel Electric per il Mondiale Rallycross, che le permetterà di correre nella categoria RX1e grazie a una configurazione con doppio motore elettrico (uno per assale) in grado di erogare una potenza di 689 cavalli e una coppia di 800 Nm. In questo modo il famigerato test di prova sullo scatto 0-100 sarà praticamente “fulminato” nel giro di 1 solo secondo e otto decimi!

“Sono emozionato per il ritorno di GCK Motorsport nel FIA World Rallycross Championship – ha spiegato il presidente Guerlain Chicherit – Dopo un anno di stop torneremo in pista con la Delta Evo-E, perchè è un’auto che ci ha fatto sognare: è l’auto da rally per eccellenza ed è tuttora molto popolare. In questo contesto vogliamo dare il nostro contributo: siamo certi che il nuovo regolamento 2022 renderà il WRX uno degli sport motoristici più attenti all’ambiente e, allo stesso tempo, più avvincenti mai organizzati“.