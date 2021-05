Lancia Delta Integrale: il mito dei rally si elettrifica con GCK Exclusiv-e

La mitica Lancia Delta Integrale sta per tornare: grazie al contributo del team di rally GCK Exclusiv-e conserverà le sue linee senza tempo ma ospiterà sotto al cofano un'inedita powertrain a batterie

La Lancia Delta Integrale è sicuramente una delle auto più famose e vincenti della storia del Rally: il suo palmares è infatti composto da ben 35 vittorie, che hanno permesso a Miki Biasion (nel 1988 e nel 1989) e al finlandese Juha Kankkunen (nel 1991) di centrare complessivamente Tre Titoli Piloti a sui si aggiungono cinque Costruttori nel periodo a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Un’autentica leggenda, che nell’ultimo anno è stata al centro di un progetto per riportarla “in pista” con una veste moderna completamente nuova, dalle stesse linee estetiche senza tempo… ma equipaggiata con un’inedita powertrain “full electric” a zero emissioni.

Le prime voci sulla Delta Elettrica le avevamo riportate quasi un anno fa, quando il team di rally GC Kompetition aveva mostrato i primi bozzetti della Evo-e con tanto di kit retrofit introdotto per migliorare le prestazioni sotto ogni punto di vista, dalla riduzione del peso del telaio attraverso l’impiego di materiali più leggeri alla conferma della trazione integrale… stavolta però abbinata a un motore con pacco batterie.

Ebbene, a distanza di poco meno di dodici mesi possiamo annunciarvi che quei render sono diventati finalmente realtà: il primo esemplare della Lancia Delta Integrale Evo-e è stato ultimato ed è stato subito messo alla prova sul Circuit de Charade nella località Saint-Genès Champanelle, con al volante nientemeno che il Campione del Mondo di Rally 1994 Didier Auriol. “Sono contento che GCK abbia scelto Delta come primo modello di Exclusiv-e – ha affermato il pilota francese, che ha corso con il team Lancia dal 1989 al 1992 – In principio ero scettico sulle qualità della nuova Evo-e, ma dopo averla provata posso confermare che le sue doti dinamiche di guida sono assolutamente eccezionali“.

“Abbiamo scelto la Lancia Delta Integrale per lanciare il nostro progetto di retrofit Exclusiv-e perché è un’auto che ha fatto sognare tutti noi di GCK – ha poi commentato Guerlain Chicherit, boss del team GC Kompetition – È l’auto da rally per eccellenza, senza dubbio la più incredibile della sua epoca, e rimane ancora oggi estremamente popolare tra gli appassionati. L’esperienza maturata con questa vettura nella progettazione delle componenti della powertrain ci permetterà poi di convertire automobili, veicoli pesanti e imbarcazioni e promuovere così la transizione energetica. Questo può fornire un impatto economico significativo per i nostri clienti, consentendo loro di adattare la loro flotta, anziché sostituirla”.

La Lancia Delta Integrale Evo-e Elettrica sarà prodotta in serie limitata a 47 esemplari, dei quali 36 stradali e i restanti 11 in configurazione Rally con commercializzazione in tutto il mondo. Prezzo e disponibilità? Tutto è ancora avvolto nel mistero, proprio come la sua scheda tecnica: in ogni caso ci aspettiamo una powertrain a doppio motore elettrico su entrambi gli assi, volta a confermare la presenza della trazione integrale su tutte e quattro le ruote. Nel frattempo… gustatevi il suo video dimostrativo qua sotto!