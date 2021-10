La mobilità elettrica del futuro secondo Volkswagen si chiama OnePod

Il concetto di trasporto urbano secondo Volkswagen prevede un robotaxi ampiamente configurabile, a guida autonoma e completamente elettrico

Dallo skateboard intelligente di Citroen ai robotaxi di Amazon: il futuro della mobilità urbana passerà attraverso questi veicoli che, al momento, sono allo stadio di concept e al fianco dei quali si schiererà presto anche l’alternativa messa in campo dal Gruppo Volkswagen. Al recente DRIVE. Forum di Berlino la casa tedesca ha presentato il “OnePod“, un mezzo innovativo che si presterà a diversi utilizzi soprattutto in ambito cittadino.

Design aerodinamico, ampie superfici in vetro, estesa firma luminosa a LED che comunica con gli altri automobilisti evitando pericoli e insidie durante la guida e un abitacolo decisamente spazioso nonchè configurabile a piacimento, che nella versione svelata a Berlino può ospitare fino a quattro persone. Tra le altre sue funzionalità spiccano sicuramente i comandi integrati nei braccioli, il porta-bici al posteriore e il suo sistema di sospensioni dinamiche, che abbassa o aumenta l’altezza da terra a seconda di quanto sia la differenza con il suolo.

In questo modo l’accesso al OnePod è facilitato sia per i più piccoli che per i disabili, i quali troveranno anche delle porte scorrevoli che si apriranno automaticamente grazie a un innovativo sistema di telecamere che li riconosceranno attraverso l’analisi del volto. Il modello visibile a Berlino (fino al 31 dicembre 2021) è la versione Go.City parte del programma “The Future of Urban Mobility” e promette un’ampia versatilità di utilizzo: dal trasporto pubblico a quello privato fino alle flotte per le aziende.