La “regina” torna in vendita: all’asta una delle ultime Ferrari F40 del 1992!

All'asta Kissimmee indetta da Mecum Auctions del 6-16 gennaio sarà disponibile anche l'esemplare numero 19 (di 22) dell'iconica supercar di Maranello

Per chi è nato negli anni ’90 la vettura sportiva più bella di sempre è soltanto una: la Ferrari F40. Costruita per celebrare i 40 anni della Casa di Maranello, è stata l’ultima supervisionata direttamente dal “Drake” e con i suoi 1.337 esemplari prodotti dal 1987 è considerata ancora oggi una vera e propria opera d’arte dell’automobilismo a livello internazionale, tra l’altro ricercatissima dai collezionisti. Il Model Year più pregiato? Sicuramente quello del 1992, l’ultimo uscito dalle linee di montaggio con sole 22 unità in totale… delle quali una oggi disponibile all’asta presso l’evento Kissimmee 2022 di Mecum Auctions.

Si tratta dell’esemplare numero 19, prodotto per la precisione il 6 giugno del 1992 e con poco più di 14mila chilometri all’attivo: insomma, una F40 molto simile a quella dello scorso maggio di RM Sotheby’s, perfettamente conservata nelle sue condizioni originali fin nei minimi dettagli – dalla carrozzeria in Rosso Corsa con interni Red Gray al V8 biturbo da 2.9 Litri capace di erogare la bellezza di 478 cavalli e 577 Nm di coppia massima.

Approfondendo un po’ di più la sua storia, questa Ferrari F40 è stata venduta dalla concessionaria Crepaldi Auto SpA ed è stata registrata inizialmente da un proprietario di Mantova che, nel 1995, l’ha poi venduta a una seconda persona di Arese. Quest’ultima la utilizzò in un evento speciale organizzato sull’Autodromo del Mugello, per poi consegnarla a un terzo proprietario giapponese nel giugno 1997 con all’attivo solamente 1.900 km.

Nell’ottobre 2017, infine, ha terminato il suo viaggio negli Stati Uniti, dove è stata accolta a braccia aperte dagli esperti della Norwood Auto Italia in Texas: qui ha ricevuto l’aggiornamento dei suoi serbatoi, l’installazione dello speciale impianto di scarico della Tubi e il regolare service annuale, ovviamente testimoniato da tutti i documenti ufficiali presenti nel libretto di uso e manutenzione a corredo. Vista l’esclusività dell’esemplare, la quotazione prevista da Mecum Auctions si attesta intorno ai 3 milioni e 200mila dollari: a nostro avviso, assolutamente soldi ben spesi!