La Slitta di Babbo Natale in versione “auto” secondo Tesla (e non solo)

Il sito britannico Bristol Street Motors ha immaginato la slitta di Babbo Natale con la carrozzeria delle auto più prestigiose di alcuni marchi, tra i quali Tesla, Mini, Volkswagen, Nissan e Land Rover

Manca pochissimo al 25 dicembre e Babbo Natale è pronto a salire sulla sua slitta per regalare i suoi doni ai bambini di tutto il mondo. Una ricorrenza che viene celebrata durante la Vigilia del 24 dicembre e che richiederà a Santa Claus di essere preciso e puntuale: la sua slitta sarà in grado di compiere il proprio dovere anche quest’anno? E se invece fosse il tempo di “aggiornarla” con qualcosa di più moderno, veloce ed elegante?

Questa è stata l’idea del sito inglese Bristol Street Motors, il quale ha realizzato dei render che ritraggono il tradizionale mezzo utilizzato da Babbo Natale con una carrozzeria più vicina ad alcune delle auto più famose oggi in commercio: si spazia dalla slitta a forma di Mini Countryman, per uno spazio a bordo aggiuntivo rispetto all’originale, a quella con la linea del famoso Maggiolino Volkswagen, dalla slitta a forma di Nissan GT-R (con tanto di alettone posteriore) capace di raggiungere alte velocità durante i suoi spostamenti sulla neve a quella su base Land Rover, che con le sue ruote alte riuscirebbe a superare anche gli avvallamenti più impervi.

Dulcis in fundo, ecco la slitta ad ispirazione Tesla: un modello ultra-tecnologico non solo in fatto di motorizzazione (ovviamente elettrica), ma anche perchè viaggerebbe a pochi centimetri dal suolo grazie alla sua spinta anti-gravitazionale derivata dal progetto SpaceX di Elon Musk, che renderebbe di fatto inutili i classici sci in legno utilizzati fino ad oggi. Un’idea simpatica che a noi è piaciuta molto: e voi? Qual è la vostra preferita?