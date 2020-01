Volkswagen Beetle: un anno dopo, ecco il cortometraggio dell’addio al Maggiolino

Ad un anno dall'annuncio di interruzione della produzione, Volkswagen ha deciso di rendere omaggio al mitico Maggiolino con un interessante cortometraggio

E’ passato un anno dal comunicato ufficiale che ha sancito la fine della produzione di una delle leggende del mondo automotive, quel Volkswagen Beetle che ha lasciato un segno in numerose generazioni di automobilisti nei 70 anni della sua storia a quattro ruote. Una vettura iconica che la Casa tedesca ha voluto omaggiare con un ultimo, emozionante, addio.

Il “Maggiolino”, infatti, è stato reso protagonista di un cortometraggio animato chiamato “The Last Mile”, che ripercorre la storia di un ragazzo durante i principali eventi della sua vita. Questi sono ovviamente segnati dalla presenza del mitico Beetle, in un film davvero ricco di riferimenti: si spazia da quelli in onore di Kevin Bacon e di Andy Warhol a un’esclusiva interpretazione del cavallo di battaglia dei Beatles, “Let it be”, per concludersi con un evidente rimando al futuro del gruppo Volkswagen, tutto rivolto verso le motorizzazioni elettriche.

Ma non è tutto, perchè il Maggiolino è stato omaggiato dalla Casa tedesca grazie a una Times Square di New York completamente adornata di celebrazioni per la mitica “auto del popolo”. I fans, inoltre, potranno condividere i loro momenti di vita e al volante di questa vettura storica anche attraverso i canali social del gruppo Volkswagen. Volete dare un’occhiata al film del leggendario Beetle? Eccolo qua sotto!