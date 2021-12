La Tesla per i bambini? Il baby-ATV elettrico Cyberquad da 1.900 dollari!

Si chiama Tesla Cyberquad for Kids ed è un "giocattolone" per bimbi dagli otto anni in su che prende spunto dall'attesissimo Cybertruck

Natale si avvicina e state cercando il regalo migliore per vostro figlio che ama le automobili? Bè, sappiate che l’offerta Tesla non si limita alla versione giocattolo della Model Y… ma anche alla rappresentazione in formato “ATV” del Cybertruck, che oggi prende il nome di Cyberquad for Kids e che negli Stati Uniti è già in commercio dal primo di dicembre. Se vi ricordate, infatti, il pick-up di Palo Alto originariamente avrebbe dovuto trasportare nel suo cassone un quad opzionale, che per alcune difficoltà progettuali di realizzazione è stato poi abbandonato e mai più preso in considerazione.

Un’idea che, a conti fatti, non era così malvagia e che, alla fine, è ritornata alla luce sotto forma di “giocattolone” elettrico per bambini guidabile dagli otto anni in su. Le sue caratteristiche? Il telaio è in acciaio inossidabile e sostiene delle forme (con barre luminose a LED) che riprendono le linee squadrate del Cybertruck, offrendo però una maneggevolezza superiore grazie a una capacità di carico limitata a soli 68 kg, a sospensioni regolabili e a un impianto frenante di derivazione automobilistica con singolo freno posteriore.

La sella è ovviamente imbottita e il suo motore, in realtà, consiste in una batteria agli ioni di litio dall’autonomia fino a 24 km (ricaricabile completamente in cinque ore) e velocità massima a due step: limitata a 8 km/h (anche in retromarcia) oppure “full power” fino a 16 km/h. Il suo prezzo? Il Tesla Cyberquad for Kids costerà la bellezza di 1.900 dollari: nonostante ciò la prima tranche di produzione è già stata tutta venduta, con consegne previste tra le due e le quattro settimane. Ce la farà Elon Musk a completare le consegne in tempo per Natale?