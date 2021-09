Lamborghini contro Ferrari: la Huracan Performante biturbo arriva a 1420 CV!

Il preparatore Underground Racing ha installato due grosse turbine sul V10 di questa Huracan, che innalzano la potenza massima fino a 1.420 cavalli

La Ferrari F12 modificata da Aaron Kaufman non è passata inosservata agli occhi dei più esperti… anzi! Tutta la cattiveria espressa dai due turbo aggiuntivi installati a supporto del V12 sotto il cofano è diventata l’ispirazione per un altro preparatore, conosciuto con il nome di Underground Racing, che ha provato a fare la stessa cosa con una Lamborghini… nello specifico una Huracan Performante del 2018.

La supercar della Casa del Toro originariamente dispone di un V10 aspirato da 5.2 Litri capace di erogare la bellezza di 640 cavalli e 600 Nm di coppia massima… che però sono solo un lontano ricordo dopo l’utilizzo del pacchetto Stage3+. Largo a nuovi filtri dell’aria, intercooler e due vistose turbine che trasformano il dieci cilindri a V in un propulsore indemoniato, ora in grado di esprimere una potenza praticamente doppia se non addirittura superiore!

Utilizzando la normale benzina a 93 ottani, infatti, ora questa Huracan raggiunge la quota di 1166 CV, che diventa facilmente 1420 se si passa a un carburante specifico per le competizioni. Il prezzo di questa bellezza? Underground Racing l’ha messa in vendita a 439.000 dollari (circa 370.000 Euro), con tanto di garanzia per due anni dall’acquisto. Che ne dite: sarebbe all’altezza della F12 di Kaufman nello scatto 0-100?