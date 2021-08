La Ferrari F12 di Aaron Kaufman ha due turbo e 1500 cavalli!

Il famoso meccanico americano ha elaborato una Ferrari F12 Berlinetta installando nel cofano due turbo-compressori che spingono la potenza fino al limite di 1.500 CV

Il nome Aaron Kaufman vi dice nulla? Stiamo parlando dell’ex-capo meccanico del Gas Monkey Garage, che poi si è messo in proprio per continuare la sua attività di tuning estremo e che negli ultimi mesi, in collaborazione con il canale Youtube Daily Driven Exotics, si è dedicato a una vettura speciale e unica nel suo genere. La potete ammirare nelle foto presenti in gallery e sì… è una Ferrari!

Si tratta della F12berlinetta, equipaggiata di serie con un V12 6.3 Litri aspirato che, secondo Kaufman, non era abbastanza potente per vincere le gare di accelerazione: per questo motivo il preparatore a stelle e strisce ha deciso di effettuare la trasformazione da motore aspirato a propulsore turbo-compresso, dotando la Rossa in questione di due turbo-compressori che, per mancanza di spazio, sono stati installati tagliando il cofano in punti ben precisi.

Acquistata usata alla cifra di 300.000 dollari, questa supercar può ora ambire al primato di “Ferrari più potente del mondo“, dal momento che la doppia sovralimentazione le ha donato una potenza di circa 1.500 cavalli con i quali demolire praticamente qualsiasi record di accelerazione oggi esistente. E anche se non è ancora stata completata al 100%, ha già avuto modo di farsi vedere tra il pubblico dal momento che è stata presentata lo scorso 19 luglio presso la cittadina di Santa Ana, in California.

Riusciranno Aaron Kaufman e i ragazzi del canale Daily Driven Exotics a farla diventare una vera icona del mondo del tuning a quattro ruote? Non resta che attendere la sua prova in pista, che sicuramente metterà in risalto anche il suo sound trasformato grazie all’installazione delle due turbine maggiorate. Date un’occhiata al video qua sotto e alzate il volume!