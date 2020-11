Lamborghini Huracan EVO: ancora più bella con le colorazioni Fluo Capsule

Arancio Dac, Arancio Livrea, Celeste Fedra, Giallo Clarus e Verde Shock: queste sono le cinque nuove colorazioni per esterni ed interni della Lamborghini Huracan EVO, prodotta in una serie speciale dedicata dal nome Fluo Capsule

Sulla scia di quanto fatto con la Urus, Lamborghini ha dato un incentivo in più a tutti quei clienti che sceglieranno il nuovo Model Year 2021 della Huracan EVO: la supersportiva con motore V10 della Casa del Toro ottiene un pacchetto di colorazioni speciali diventando Huracan EVO Fluo Capsule, che appunto includerà diverse tinte opache per la carrozzeria poi abbinate con tonalità simili per gli interni.

Le nuove colorazioni Fluo sono in totale cinque: Arancio Dac, Arancio Livrea, Celeste Fedra, Giallo Clarus e Verde Shock; ognuna di esse manterrà l’effetto contrasto con i dettagli in nero opaco contraddistinti dal tettuccio, dal paraurti anteriore e dalle minigonne laterali, ai quali si affiancheranno particolari in tinta a livello degli specchietti retrovisori e del retrotreno, nello specifico sulle linee che percorrono verticalmente il diffusore posteriore.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Lamborghini Huracan EVO Fluo Capsule potrà contare su un abitacolo in “total black” che alterna alcuni dettagli in tinta con le colorazioni fluorescenti della carrozzeria: tra questi la copertura del pulsante di accensione Start & Stop e il logo della Casa del Toro impresso sui poggiatesta. Come optional, inoltre, potranno essere aggiunti i nuovi sedili sportivi in Alcantara o in pelle Unicolor con finitura Sportivo EVO. Il prezzo di questa bellezza? Al momento Lamborghini non ha ufficializzato nulla… ma vi terremo aggiornati.