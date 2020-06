Lamborghini Urus: il Model Year 2021 con gamma colori Pearl Capsule

Per festeggiarne il successo commerciale, Lamborghini propone per la Urus MY 2021 una speciale versione Pearl Capsule, contraddistinta da un'inedita gamma di colori perlati

Lamborghini pensa già al futuro, anticipandolo con una mossa commerciale che regala delle interessanti novità: in occasione del lancio del MY 2021 della Urus, il SUV sportivo della Casa di Sant’Agata riceverà un’inedita gamma colori denominata Pearl Capsule, contraddistinta da tonalità perlate ultra brillanti con vernice a quattro strati. La scelta potrà spaziare tra il Giallo Inti, l’Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinati al nero lucido del tettuccio che è poi richiamato dai mastodontici cerchi da 23 pollici di diametro.

Queste tre colorazioni verranno riprese anche negli interni, che giocano su una combinazione cromatica impressa sull’impuntura a motivo esagonale con logo ricamato chiamata da Lamborghini “Q-Citura”, a cui si aggiungono dettagli in fibra di carbonio e alluminio nero anodizzato. Come optional, infine, il Model Year 2021 della Urus potrà contare sul sedile opzionale interamente elettrico rivestito in tessuto traforato in Alcantara, che sarà garantire il massimo comfort in ogni condizione di guida.

Come in passato, inoltre, la Urus potrà essere personalizzata da cima a fondo grazie al programma cliente Ad Personam, con il quale si potrà scegliere tra i colori standard oppure tra quelli Pearl Capsule per poi passare a una customizzazione profonda delle tonalità dell’abitacolo. Oltre a ciò, la prossima versione del SUV marchiato Lamborghini saprà garantire il massimo livello di tecnologia e di sicurezza, con tanto di sistemi ADAS di assistenza alla guida: tra questi vale la pena citare il Parking Assistant Package e l’Intelligent Parking Assist, associati all’immancabile Head-Up Display per la visualizzazione delle informazioni più importanti durante la marcia.