Lamborghini Huracán EVO RWD: con il kit di Novitec si veste di carbonio

La supercar di Sant'Agata Bolognese è passata sotto i ferri del preparatore tedesco, che l'ha impreziosita con un bodykit in fibra di carbonio e un impianto di scarico in Inconel

Novitec colpisce ancora: dopo le recenti McLaren GT e Ferrari F8 Tributo, il preparatore tedesco ha deciso di far visita alla factory di Sant’Agata Bolognese personalizzando una delle ultime supercar estreme prodotte nella Motor valley tricolore. La protagonista? Nientemeno che una Lamborghini Huracán EVO RWD a trazione posteriore, equipaggiata con quel potentissimo 5.2 Litri V10 aspirato capace di erogare la bellezza di 610 cavalli.

Una vettura davvero fantastica, che nelle mani di Novitec ha raggiunto praticamente la perfezione di chi cerca una stradale con l’indole da auto da corsa di classe GT: esteticamente le modifiche non hanno introdotto alcun stravolgimento, ma piuttosto un bodykit in fibra di carbonio per le principali appendici già presenti di serie – tra le quali lo splitter anteriore, le minigonne laterali dalle ampie prese d’aria e, dulcis in fundo, lo spettacolare diffusore sormontato dall’alettone posteriore.

In aggiunta sono stati installati i cerchi in lega Vossen su pneumatici 245/30 da 20 pollici all’anteriore e 325/25 da 21 pollici al posteriore, mentre a richiesta si possono acquistare il kit di sospensioni sportive che riducono l’altezza da terra di 35 mm oppure uno specifico telaio realizzato in collaborazione con KW, provvisto di ammortizzatori Solid-Piston-Technology a 13 regolazioni solitamente impiegati sulle vetture di classe GT3.

Ma non è tutto: questa Huracán ha ottenuto anche un intervento sul suo impianto di scarico, ora realizzato in acciaio inossidabile oppure nella leggerissima lega metallica di Inconel, capace di riprodurre il sound delle Formula 1 aspirate del passato. Sempre su richiesta, inoltre, Novitec si rende disponibile nel customizzare gli interni in base alle specifiche preferenze del cliente, con materiali e colori di vario tipo.

Insomma, la EVO RWD personalizzata dal preparatore tedesco si preannuncia una vettura davvero speciale in ogni sua parte, che saprà saziare senz’altro il palato degli appassionati nell’attesa di scoprire cosa bolle realmente in pentola in quel di Sant’Agata Bolognese. Nonostante tutti i produttori stiano virando velocemente verso l’ibrido e l’elettrico, a quanto pare in casa Lamborghini la passione per i motori endotermici sembra più viva che mai, al punto da annunciare l’arrivo entro la fine dell’anno di due nuovi modelli con propulsore V12. Dopo l’esagerata Huracán STO e la sempreverde Aventador S, è finalmente giunto il momento di vedere un’altra opera d’arte a quattro ruote con il logo del Toro sul cofano?