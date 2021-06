Lamborghini Sian: il modellino elettrico in legno è un vero capolavoro!

Un piccolo bambino vietnamita ha ricevuto in regalo un modellino guidabile in scala della Lamborghini Sian Roadster, costruito dal padre con tavole di legno

Che modellino di auto vorreste ricevere per Natale o per il vostro compleanno? Una bella Porsche 911 Turbo & Targa? Oppure la dettagliatissima Ecto-1 dei Ghostbusters? …E se invece fosse una Lamborghini Sian Roadster… costruita interamente in legno? Quest’idea, a dire il vero, è stata già tradotta in realtà da un blogger vietnamita chiamato Trương Văn Đạo, che ha ben pensato di costruire una supercar per il figlio in versione ridotta sfruttando la sua infinita passione per la lavorazione del legno.

Il lavoro di progettazione ha richiesto oltre due mesi di tempo ma il risultato finale è davvero eccezionale: se guardate le foto presenti in gallery vi potete rendere conto di come questa speciale Lamborghini Sian Roadster sia fedele al modello originale, non solo nelle linee ma anche nei piccoli dettagli dell’abitacolo e della carrozzeria, tra i quali i cerchi (rigorosamente in legno), i freni a disco (presi in prestito da una bicicletta) e i gruppi ottici anteriori e posteriori, replicati con una serie di luci a LED non solo funzionali ma anche belle da vedere.

Se credete, però, che questa “Lambo” in scala si muova con i pedali… vi sbagliate: il blogger vietnamita, infatti, ha optato per un impianto elettrico semplificato nel quale ha trovato posto un piccolo motore a batterie in collegamento con l’asse posteriore, che di fatto muove l’automobilina proprio come farebbe la vettura vera e propria. Non solo, l’intero sistema permette anche l’apertura elettro-meccanica delle portiere verso l’alto, a riprova di quale sia il livello di fedeltà alla supercar prodotta in quel di Sant’Agata Bolognese.

Siete curiosi di vedere come ha fatto Trương Văn Đạo a portare a termine un’impresa del genere? Allora date un’occhiata al video riassuntivo qua sotto: se poi volete approfondire l’argomento, sappiate che sul suo canale YouTube (ND – Woodworking Art) esistono altri cortometraggi che fanno riferimento al “work in progress” della Sian in questione, la quale è solamente l’ultima creazione di un intero garage fatto di legno in cui trovano posto, per esempio, la replica della Bugatti Centodieci, della BMW 328 Hommage e della LaFerrari Aperta. Wow, che passione!