Porsche 911 Turbo e Targa: il set convertibile della Lego ha 1.458 pezzi!

La storica casa dei mattoncini ha lanciato in questi giorni un nuovo set dedicato alla Porsche 911 degli anni 70/80: arriverà nei negozi a marzo e permetterà agli appassionati di costruire la Turbo "Whale-Tail" oppure la Targa

Una delle icone del mondo automotive degli anni 70 e 80 è sicuramente la Porsche 911: una vettura che ancora oggi sa esprimere un fascino assoluto da pura sportiva tedesca, che per l’occasione è diventata la protagonista – come molte sue simili – di un set Lego dedicato da costruire a mano. Appartenente alla linea Creator Expert – Classic Car con numero di riferimento #10295, il pacchetto proposto dall’azienda danese è il primo in assoluto a mettere in campo un modellino convertibile 2-in-1, grazie al quale si potrà scegliere se impreziosire il proprio scaffale con la versione Turbo “Whale-Tail” oppure con la Targa a cielo aperto.

Avete capito bene: nel set che troverete in negozio a partire dall’1 marzo i 1.458 mattoncini a vostra disposizione vi daranno l’opportunità di scegliere quale delle due supercar creare! Entrambe, infatti, condividono essenzialmente la stessa base e differiscono per la presenza o meno del tettuccio in lamiera, presente sulla Turbo e sostituito sulla Targa da quello rimovibile e riponibile sotto il cofano anteriore. I dettagli delle due vetture, in ogni caso, sono ai massimi livelli come da tradizione Lego: i sedili sportivi 2+2 (reclinabili per poter aver accesso a quelli posteriori) e l’intero cruscotto presentano una rifinitura in arancione e color torrone e presentano lo sterzo, il freno a mano e il cambio completamente funzionanti.

Per quanto riguarda la carrozzeria, la versione Turbo si caratterizzerà per una carreggiata posteriore più larga, per la presenza di turbina e intercooler in bella vista sotto il vano motore al retrotreno, per lo spoiler posteriore (da cui deriva il soprannome di “Whale-tail”) e per l’iconico logo Turbo che, di fatto, rappresenta il marchio di fabbrica delle supersportive uscite dagli stabilimenti di Zuffenhausen. La variante Targa, invece, avrà il già citato tettuccio rimovibile, le decalcomanie dedicate e il roll-bar, che completeranno un pacchetto pronto ad evocare tanta nostalgia in tutti gli appassionati della Casa di Stoccarda.

Il lancio di questo set è previsto per il 16 febbraio, quando i membri che hanno aderito al programma fedeltà Lego VIP potranno acquistarlo in esclusiva assieme a uno speciale “Owner’s Pack” in edizione limitata: al suo interno si riceverà in regalo un certificato di proprietà, un porta-carte di credito brandizzato Lego Porsche e un set di quattro stampe artistiche che rievocheranno la passione della 911 attraverso le pubblicità dell’epoca, da conservare in uno specifico raccoglitore da collezione. Nei negozi, invece, il set della 911 Turbo & Targa sarà disponibile a partire dall’1 marzo, con un prezzo al pubblico consigliato di 129,99 Euro.