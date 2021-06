Lamborghini Urus: quella di Kim Kardashian è diventata un peluche!

La modella americana ha pubblicato su Instagram la sua personalissima versione del SUV di Sant'Agata Bolognese, completamente ricoperto da una soffice pelliccia di colore bianco

Di supercar estreme ve ne abbiamo proposte davvero tante negli ultimi mesi, quindi che ne dite se cambiamo argomento? Magari focalizzandoci su modelli eccentrici (e sotto un certo punto di vista discutibili…) come la Lamborghini Urus realizzata su misura per Kim Kardashian? Al fine di pubblicizzare il suo nuovo brand “Skims”, la modella statunitense ha richiesto alla casa di Sant’Agata Bolognese una versione molto particolare del suo SUV di punta, ricoperto completamente di pelliccia bianca sia all’interno dell’abitacolo che in tutte le parti della carrozzeria.

Come potete osservare nelle foto presenti nel post instagram qua sotto, la Urus in questione ora assomiglia a un peluche o a una palla di pelo bianca, perchè il rivestimento ha toccato praticamente tutte le componenti non essenziali alla guida su strada. Le uniche eccezioni riguardano i gruppi ottici anteriori e posteriori, i finestrini, le gomme, le cinture di sicurezza e la consolle centrale, indispensabili per circolare senza far diventare questa vettura una semplice “one-off” da conservare in garage oppure in uno showroom. Che sia una personalizzazione fin troppo esagerata?