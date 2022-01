Lancia Delta: la HF Integrale Martini presto al cinema con Riccardo Scamarcio

Il famoso attore nato ad Andria sarà il protagonista di un film in cui interpreterà i panni da pilota della mitica Lancia Delta Integrale HF Martini

In un futuro non troppo lontano la celebre “regina italiana dei rally” tornerà sul grande schermo: dopo essere stata al centro dei riflettori nel docu-film ufficiale pubblicato su Youtube, la Lancia Delta HF Integrale debutterà come protagonista in un film con al volante Riccardo Scamarcio, attore nato ad Andria nel quale interpreterà i panni da pilota. La storia di questa pellicola, i cui dettagli sono al momento sconosciuti, ripercorrerà la storia della Delta in livrea Martini quando il reparto corse ufficiale Lancia gareggiava nel Campionato Mondiale di Rally.

Per arrivare pronto alle riprese, Scamarcio ha chiesto consigli sulla sceneggiatura a Cesare Fiorio e al figlio Alex, Campione del Mondo durante la stagione 1987 dal quale sta prendendo lezioni di guida tra le strade sterrate della località Masseria di Ceglie Messapica dove di recente si è svolta la Fiorio Cup. Allo stesso tempo lo staff del film sta cercando la location più appropriata per ricostruire le officine Abarth in quel di Torino, al fine di donare alla scenografia lo stile dell’epoca.