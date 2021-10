Lancia Delta: online il docu-film che celebra la storia e i successi nei rally

Sul canale YouTube di Lancia è disponibile la terza puntata del documentario "Eleganza in movimento", in cui si presenta il rapporto della Casa con il cinema e con le competizioni

Il fermento per il ritorno della mitica Lancia Delta (a partire dal 2026) è sicuramente molto elevato tra gli appassionati: uno tra i modelli di maggior successo del marchio torinese si evolverà in una vettura ad alimentazione elettrica, decisamente diversa da quelle che negli anni ’80 hanno dominato il panorama Rally vincendo ben quindici Campionati del Mondo.

In livrea Martini Racing e con al volante un talento naturale come il nostro Miki Biasion, la Delta ha fatto innamorare innumerevoli generazioni di appassionati e proprio per questo motivo è diventata di recente protagonista dell’ultima puntata del docu-film “Eleganza in movimento”, pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Lancia in onore dei 115 anni dello storico marchio tricolore.

Con il titolo di “Polvere di Stelle“, questo episodio mette al centro il marchio Lancia e la Delta come simbolo non solo del motorsport italiano, ma anche come riferimento nel mondo del cinema e della comunicazione. Tra i volti presenti nei 12 minuti di video troviamo il CEO Luca Napolitano e due ospiti di grande importanza per il brand torinese, vale a dire Sergio Limone (responsabile di progettazione e sperimentazione della mitica Squadra Corse HF Lancia) e Marco Testa (CEO di Armando Testa).

“Questa terza e ultima puntata del docu-film sui 115 anni di storia del marchio parte dal mondo dei rally, da cui tutto è iniziato, e passa in rassegna i grandi successi ottenuti che hanno fatto di Lancia il marchio che ha vinto di più nelle competizioni Rally grazie alla Lancia Delta, che è stata la vettura più premiata in assoluto in questo ambito – commenta Napolitano – Oltre al motorsport, Lancia è molto vicina anche al mondo del cinema, dell’arte e della comunicazione: le nostre vetture sono diventate anche in questi ambiti simboli della cultura italiana, del bello e del ben fatto. Una leggenda ancora così attuale e che vogliamo celebrare tutti insieme il prossimo 27 Novembre per augurare buon compleanno a Lancia, l’Elegance italiana che dura nel tempo e incanta”.