Lancia svela il concept Pu+Ra Zero e anticipa il futuro di Ypsilon e Delta

Frontale a forma di punta, fari posteriori circolari e il logo rinnovato: questi gli elementi che vedremo sulle future Lancia Delta e Ypsilon

Come saranno i modelli Lancia del futuro? Il brand italiano con base a Torino ha in programma di rinnovare la propria line-up presentando la Nuova Ypsilon nel 2024, la sua nuova ammiraglia (che potrebbe essere chiamata Aurelia) due anni più tardi e la Nuova Delta nel 2028, termine ultimo entro il quale sarà imperativo aver concluso il processo di elettrificazione del marchio in modo da proporre ai clienti solamente auto spinte dalle batterie ad alimentazione elettrica.

Le forme di questi tre modelli, tuttavia, sono ancora avvolte nel mistero… tranne per alcuni elementi che sono stati anticipati nei scorsi giorni dall’inedito Concept Pu+Ra Zero, svelato durante una presentazione presso la Reggia di Venaria nella quale è possibile constatare l’ispirazione per il design delle future automobili prodotte da Lancia. Acronimo di “Pura” e “Radicale”, questo prototipo senza ruote reinterpreta alcuni tratti stilistici tipici delle vetture del Lingotto (Aurelia B20, Flaminia, Stratos e Delta su tutte), aggiornandoli in veste moderna allo scopo di definire quello che viene denominato “Pu+Ra Design”.

Osservando da vicino il Concept Lancia Pu+Ra Zero, gli elementi che influenzeranno l’estetica di Nuova Ypsilon, Nuova Delta e Nuova Aurelia partono dall’anteriore con un’inedita impostazione della firma luminosa composta da tre raggi a forma di freccia, sormontati dalla scritta “Lancia” al posto del classico scudetto che ha caratterizzato tutti i modelli contemporanei e del passato.

Quest’ultimo, invece, trova posto su entrambi i lati del prototipo re-interpretando il classico stemma del 1957 in tutti i suoi elementi che comprendono lo scudo, la lancia, il volante, la bandiera e la scritta – ora proposta con un inedito lettering. La ciliegina sulla torta? I fari posteriori a forma circolare con tecnologia LED, che vedremo per la prima volta sulla Nuova Ypsilon del 2024 e che richiamano in maniera evidente uno dei modelli di maggior successo del marchio Lancia, la Stratos.

Toccata con mano a Venaria “Pu+Ra Design” è uno stupendo mouse gigante che va contestualizzato ed immaginato con le ruote per comprendere come saranno le prossime Lancia che avranno un frontale chedi notte si riconoscerà per le tre lame di luce e dietro per i mitici fari circolari che ricordano la leggendaria Stratos ma anche le sportive italiane a partire dalle Ferrari… Gli interno sono ancora misteriosi ma la sinergia con l’italiana Cassina va presagire che saranno al top.

Il Rinascimento Lancia è partito sotto il segno dell’emozione!