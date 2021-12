Lancia Ypsilon: la versione Alberta Ferretti parte da 13.950 Euro

Carrozzeria in grigio-rosa iridescente, interni in tessuto nero con ricami Rose Gold e due motorizzazioni disponibili fin da subito: 1.0 Firefly mild-hybrid e 1.2 GPL

Dopo la versione UnYca acquistabile esclusivamente online, la gamma della Lancia Ypsilon si arricchisce (giusto in tempo per Natale) con un nuovo modello espressamente dedicato al pubblico femminile: si tratta dell’edizione speciale “Alberta Ferretti”, realizzata in collaborazione con la celebre stilista italiana che ha contribuito a donarle tanti dettagli moderni e alla moda tra i quali l’esclusiva tinta della carrozzeria (un grigio ad effetto iridescente con punti di luce di colore rosa) e i rivestimenti dell’abitacolo.

Qui spiccano il tessuto nero dei sedili riciclato al 100% (Seaqual Yarn) con finiture a contrasto in Rose Gold, una colorazione che viene replicata anche sul monogramma AF dei poggiatesta, sul volante, sulle cornici delle bocchette del climatizzatore, sul pomello del cambio e sulle maniglie interne delle portiere, nonchè sui badge esterni sotto gli specchietti e sul portellone posteriore. Gli stessi gusci degli specchietti, le maniglie (stavolta esterne) e la mascherina frontale, invece, presentano un effetto in cromo-satinato molto elegante.

Quest’ultimo si intona benissimo con la tinta standard della carrozzeria, che eventualmente può anche essere cambiata con un altro colore tra quelli disponibili in gamma (pastello Bianco Neve, Grigio Pietra e Nero Vulcano metallizzati e Nero bicolore con dettagli lucidi e opachi). Le motorizzazioni? La nuova Lancia Ypsilon “Alberta Ferretti”, disponibile da subito nei concessionari, potrà essere ordinata nella versione 1.0 FireFly 70CV mild-hybrid oppure in quella 1.2 da 69 cavalli a GPL, con un prezzo in partenza da 13.950 Euro.