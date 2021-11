Lancia Ypsilon diventa UnYca e si compra online a 12.500 Euro

Nell'ottica di spostare le modalità di vendita progressivamente sempre più in rete, il marchio Lancia ha presentato la serie speciale UnYca della Ypsilon

Prima della trasformazione in citycar elettrica, la ben conosciuta Lancia Ypsilon abbraccia oggi un altro importante tassello che diventerà la colonna portante del marchio torinese oggi parte del Gruppo Stellantis: sulla scia di quanto deciso da Alfa Romeo, anche Lancia vuole spostare progressivamente le vendite delle proprie automobili sul web ed è per questo motivo che, in questi giorni, ha presentato l’edizione speciale UnYca – acquistabile appunto unicamente sulla sua piattaforma e-commerce dedicata.

Proprio come dice il suo nome, questa Ypsilon sarà “unica” per alcuni dettagli del suo allestimento, tra i quali la tinta in Nero Vulcano metallizzato della carrozzeria con particolari cromati in grigio-satinato sulla calandra, sulla griglia inferiore e sulle maniglie delle portiere. Passando agli interni, qui il pacchetto offerto include il sistema radio-multimediale con schermo da 7” comprensivo di radio DAB, Bluetooth, accesso USB, supporto alle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto e una playlist specifica messa a punto grande a un accordo con Spotify.

Anche per quanto riguarda la motorizzazione la scelta è praticamente “unica”, dal momento che questa Lancia Ypsilon sarà offerta solo nella versione mild-hybrid con motore termico a tre cilindri in grado di erogare complessivamente 70 cavalli e 92 Nm di coppia massima. Per prenotarla sarà sufficiente collegarsi all’e-shop di Lancia versando un anticipo di 500 Euro, che verranno scalati dal prezzo fisso di 12.500 Euro eventualmente finanziabile con rate da 139 Euro al mese tramite l’offerta di FCA Bank.