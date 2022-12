Lancia Ypsilon: listino prezzi e allestimenti del MY2023

Sei versioni (Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus, Alberta Ferretti ed Ecochic GPL) e due motorizzazioni: ecco tutti i dettagli sulla gamma Ypsilon 2023

Nell’attesa di scoprire come sarà la nuova generazione del 2024, la Lancia Ypsilon si rinnova ulteriormente per il 2023 con un listino che comprende fondamentalmente sei allestimenti (Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus, Alberta Ferretti e Ecochic GPL) e due motorizzazioni, ossia la 1.0 Hybrid con ibrido leggero e la 1.2 bi-fuel a benzina e GPL. Si parte quindi con la versione Silver, che propone di serie il climatizzatore manuale, la radio DAB, i cerchi da 15” e il volante regolabile in altezza.

Il gradino successivo è la Silver Plus (+ 700 Euro) che aggiunge gli alzacristalli elettrici posteriori, gli specchietti elettrici, la regolazione lombare del sedile guida, i cerchi Style da 15” e l’omologazione per il quinto posto posteriore. Si passa poi alla Gold (+ 1.200 Euro) che integra l’infotainment da 7” compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, i far DRL LED, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone e la telecamera posteriore.

Con un sovrapprezzo di 900 Euro sulla Gold, invece, si può portare a casa la Gold Plus che aggiunge i vetri posteriori privacy, il rivestimento dei sedili Seaqual Blue, i sensori di parcheggio posteriori e l’impianto di scarico cromato. La stessa dotazione è disponibile per l’unica versione a GPL (la Ecochic), mentre la versione speciale Alberta Ferretti è rifinita con alcuni elementi dedicati sia sulla carrozzeria che all’interno dell’abitacolo.

Due i pacchetti opzionali che si possono aggiungere a ciascun allestimento: il primo si chiama Gold Exterior Pack (+ 1.350 Euro) e include i cristalli posteriori oscurati, i cerchi in lega 15″ diamantati bruniti, il paraurti inferiore in tinta vettura, i sensori di parcheggio, i fendinebbia e i rivestimenti Seaqual con materiali riciclabili. Il secondo è invece l’Alberta Ferretti Plus Pack, che per un sovrapprezzo di 900 Euro aggiunge il caricatore wireless dello smartphone, la retrocamera, gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento, i vetri privacy e il clima automatico. Qua sotto tutti i prezzi del listino 2023.

