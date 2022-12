Lancia Ypsilon MY2023: arriva il nuovo infotainment wireless, prezzi da 15.150 Euro

La versione 2023 della Lancia Ypsilon introduce un nuovo sistema multimediale con compatibilità wireless per Apple CarPlay e Android Auto: ecco tutti i dettagli

Nell’attesa di vedere come sarà il nuovo modello previsto per il 2024 (e anticipato in alcuni elementi dal Concept Pu+Ra Zero), ecco a voi tutte le novità del MY2023 della Lancia Ypsilon, citycar tra le più vendute e apprezzate dagli automobilisti italiani. Si tratta di un aggiornamento che va a toccare alcuni dettagli che, nel complesso, riescono a rendere la dotazione ancora più completa ed efficiente, tra i quali il sistema multimediale e i rivestimenti per plancia e sedili che aggiungono un tocco di classe alla nuova tinta per la carrozzeria Verde Rugiada.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, la nuova Lancia Ypsilon MY2023 aggiunge ora la dock-station per la ricarica dello smartphone e il rinnovato infotainment UConnect con schermo da 7” e compatibilità senza fili con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. Spazio anche alla telecamera posteriore per le manovre di parcheggio, così come alle finiture di colore blu per i pannelli delle portiere e del cruscotto, al rivestimento in tessuto Seaqual Yarn per i sedili e ai dettagli verdi sul volante e sulle bocchette dell’impianto di condizionamento.

Invariate, invece, la gamma motori – che comprende l’1.0 Hybrid a 12V da 70 cavalli e l’1.2 GPL EcoChic da 69 CV (17.750 Euro) – e gli allestimenti disponibili a listino, che partono dalle versioni Silver (in partenza da 15.150 Euro) e Silver Plus (da 15.800 Euro) fino alla serie speciale Alberta Ferretti (da 17.200 Euro), senza dimenticare la Gold (da 16.700 Euro) e la Gold Plus (da 17.550 Euro). La Nuova Lancia Ypsilon MY2023 può essere già ordinata in tutti i concessionari ufficiali.