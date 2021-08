Land Rover: arriva la Defender Trophy Edition

Land Rover Defender Trophy Edition monta il motore a benzina 3.0 i6 a sei cilindri in linea da 400 CV di potenza massima. Nel prezzo di 90.000 dollari è compreso l'accesso alla Trophy Competition (al massimo per 90 equipaggi) che si svolgerà nella tenuta Biltmore Estate ad Asheville a partire dall'11 ottobre 2021

È un’autentica macchina del tempo la nuova Land Rover Defender Trophy Edition. Grazie alla sua colorazione ocra Eastnor Yellow con dettagli in Narvik Black, la vettura della Casa britannica riporta subito alla mente gli spot degli anni Novanta quando e l’associazione con una nota marca di sigarette.

Land Rover Defender Trophy Edition: le caratteristiche

Land Rover lancia la nuova Defender nella speciale versione Trophy Edition che sarà prodotta in serie limitata a soli 220 esemplari per il mercato statunitense, dove sarà venduta al prezzo di 90.000 dollari che comprendono anche l’accesso alla Trophy Competition (al massimo per 90 equipaggi) che si svolgerà nella tenuta Biltmore Estate ad Asheville, North Carolina, a partire dall’11 ottobre 2021. La squadra vincitrice della US Trophy Competition andrà a gareggiare a Eastnor Castle nel Regno Unito, sede dei test e dello sviluppo delle Land Rover, all’inizio del 2022.

L’auto è riconoscibile al primo colpo d’occhio grazie alla sua livrea che richiama il Camel Trophy. Questa Defender viene proposta nella configurazione 110 a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte e sarà disponibile solo con il motore a benzina 3.0 i6 a sei cilindri in linea da 400 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima della declinazione P400. Tra gli optional della Defender 110 P400 X-Dynamic SE ci sono l’Extended Black Exterior Pack, il gancio per il traino, il sistema ClearSight RearView, l’Air Suspension Pack, il Cold Pack Clima, il Touchscreen da 11,4 pollici e il Pack Off-Road. L’equipaggiamento all-terrain aggiuntivo include portapacchi da spedizione, protezione inferiore anteriore, scaletta estraibile, kit di installazione del verricello, paraspruzzi, compressore d’aria integrato, tappetini in gomma per abitacolo e vano di carico.

“L’edizione Defender Trophy evoca lo spirito dell’avventura con una serie di accessori fuoristrada e caratteristiche speciali creati per gli appassionati di Land Rover e non vediamo l’ora di organizzare la memorabile gara-avventura per i clienti della Defender Trophy Edition che non solo metterà alla prova questi veicoli, ma creerà anche un’esperienza condivisa speciale che onora la ricca eredità del marchio Land Rover“, ha dichiarato Joe Eberhardt presidente e CEO, Jaguar Land Rover Nord America.