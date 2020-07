Land Rover Defender 110 con tenda da tetto Autohome

Creata in collaborazione con l'azienda italiana Autohome, la tenda da tetto per il Land Rover Defender 110 rappresenta la soluzione migliore per andare in vacanza con la propria auto

Vi serve una soluzione pratica ed efficace per andare in campeggio con la vostra Land Rover? Se avete in garage un Defender 110, allora potete prendere in considerazione la proposta creata dall’azienda italiana Autohome: si tratta di una tenda da viaggio da applicare sul tettuccio e che permetterà di godersi ogni singolo giorno di ferie in totale privacy e nel pieno rispetto delle norme anti-contagio messe in atto contro il COVID-19.

Le sue caratteristiche? Può ospitare un materasso matrimoniale e presenta al suo interno dei comodissimi cuscini, una luce a LED e una retina dove riporre i propri oggetti personali. E’ costruita con materiali di altissima qualità, grazie ai quali è in grado di offrire un’ottima resistenza alle intemperie attraverso l’apposita custodia in vetroresina, che si ripiega su se stessa una volta che ci si rimette al volante.

L’accesso alla tenda, inoltre, è possibile da entrambi i lati della vettura, grazie alla presenza di una scaletta in alluminio che, poi, può essere riposta all’interna della tenda stessa. Il suo prezzo? La tenda Autohome per il Land Rover Defender 110 costa 3.081 Euro (IVA esclusa) e può essere richiesta direttamente attraverso il sito del produttore, oppure ordinandola presso un concessionario ufficiale.