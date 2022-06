Land Rover Defender 130: svelata la versione a “passo lungo” da otto posti

La Defender più grande di sempre sarà equipaggiata con quattro motorizzazioni V6 (a benzina e a gasolio) tutte provviste di ibrido "leggero" e trazione integrale

Dopo la 90 e la 110, ora è il turno della “regina”: il marchio Land Rover ha svelato in queste ore la versione top di gamma del modello Defender, che sarà conosciuta con il nome di Defender 130 e che prevede un corpo vettura non solo slanciato e possente… ma anche capace di garantire un enorme spazio a bordo per tutti gli occupanti, sia nella configurazione a cinque posti che in quella ad otto sedili.

Rispetto alle generazioni precedenti, la nuova Land Rover Defender 130 si propone sul mercato con una lunghezza di ben 5,36 metri, che rapportata a una larghezza di 2 metri e a un’altezza complessiva di 1,97 metri la definisce come la Defender più grande mai costruita fino ad oggi. Notevole anche il passo, di poco superiore ai 3.000 mm, e lo sbalzo posteriore di ben 34 centimetri, grazie al quale è stato trovato il posto per la terza fila di sedili posteriori secondo una configurazione 2+3+3 a cui si accede ripiegando quelli centrali (scorrevoli) della seconda fila.

Ciò si traduce anche in un elevatissimo spazio a bordo per tutti i passeggeri, che spazia da 389 fino a 1.232 Litri nella versione a otto posti e da 1.329 a 2.516 Litri per quella a cinque posti. Tutta questa disponibilità regala all’ambiente interno della nuova Land Rover Defender 130 il massimo livello di comfort possibile, grazie anche a una dotazione di serie che include l’infotainment Pivi Pro con schermo da 10,25”, il Digital Cockpit da 11,4” (dall’allestimento X), il sistema Cabin Air Purification Plus per la disinfezione dell’abitacolo e la climatizzazione specifica per ogni sedile.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il listino della nuova Land Rover Defender 130 conterà solamente quattro alternative su piattaforma V6 a benzina o a gasolio con sistema mild-hybrid a 48V, al quale sono inoltre abbinati il cambio automatico ZF a otto rapporti, la trazione integrale iAWD, le sospensioni pneumatiche e il Terrain Response per l’utilizzo in fuoristrada (con capacità di traino fino a 3 tonnellate). Queste nello specifico sono:

P300 – sei cilindri benzina da 3.0 Litri per 300 cavalli e 470 Nm di coppia massima

– sei cilindri benzina da 3.0 Litri per 300 cavalli e 470 Nm di coppia massima P400 – sei cilindri benzina da 3.0 Litri per 400 cavalli e 550 Nm di coppia massima

– sei cilindri benzina da 3.0 Litri per 400 cavalli e 550 Nm di coppia massima D250 – sei cilindri diesel da 3.0 Litri per 250 CV e 600 Nm

– sei cilindri diesel da 3.0 Litri per 250 CV e 600 Nm D300 – sei cilindri diesel da 3.0 Litri per 300 CV e 650 Nm

Passando agli allestimenti, la nuova Land Rover Defender 130 sarà proposta sul mercato europeo e italiano nelle versioni S, SE, HSE, X-Dynamic e X, assieme alla specialissima “First Edition” disponibile nelle colorazioni esclusive Fuji White, Sedona Red e Carpathian Grey con finiture a contrasto. Qualche dettaglio sui prezzi? Per il momento il marchio britannico non ha comunicato nulla di ufficiale… ma vi terremo aggiornati.