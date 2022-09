Land Rover Defender compie 75 anni: ecco la Limited Edition in Grasmere Green

Per celebrare degnamente il 75° anniversario di questo modello, il marchio Land Rover propone una versione speciale della Defender nelle varianti 90 e 110

Era il 1948 quando il marchio Land Rover presentò al Salone di Amsterdam uno dei modelli storici della sua gamma: stiamo parlando della Defender, che quest’anno spegne 75 candeline per un anniversario che sarà festeggiato con una versione speciale già ordinabile anche in Italia a un prezzo in partenza di 114.300 Euro. Il suo nome? Defender 75th Limited Edition, disponibile nelle varianti 90 e 110 e basata sull’allestimento HSE rispetto al quale si caratterizza in via esclusiva per la tinta esterna della carrozzeria in Grasmere Green.

Quest’ultima è presente anche sui cerchi in lega da 20 pollici e all’interno dell’abitacolo, dove spiccano i rivestimenti in pelle dei sedili in Resist Ebony e della plancia in tessuto Robustec che, a detta di Land Rover, è il più solido dell’intera gamma. Non manca, ovviamente, il badge esclusivo “75 Years” sul portellone posteriore, così come una dotazione che comprende i gruppi ottici LED Matrix, l’infotainment Pivi Pro con schermo da 11,4”, l’head-up display per il parabrezza, il climatizzatore automatico, la ricarica wireless dello smartphone, i sedili riscaldabili e regolabili elettricamente, il tettuccio ripiegabile in tessuto, il Terrain Response e il Towing Pack.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Defender 75th Limited Edition può essere acquistata nella versione P400 mild-hybrid a benzina (con un sei cilindri da 400 CV), in quella P400e plug-in hybrid (predisposta con un propulsore da 404 CV e autonomia in elettrico fino a 45 km) e nella D300 mild-hybrid a gasolio da 300 CV.