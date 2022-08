Land Rover ripropone la Defender Trophy Edition

Il marchio britannico rilancia la versione speciale Trophy Edition della Defender, che sarà prodotta solo per Stati Uniti e Canada in 250 esemplari

Una versione speciale (anche) da competizione, i cui fortunati possessori potranno sfruttarne le ampie potenzialità in off-road durante un evento organizzato ad-hoc presso il Land Rover Experience Center situato in Equinox Resort, in Vermont. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, il marchio britannico rilancia nuovamente negli Stati Uniti e in Canada la Defender Trophy Edition, basata sul modello P400 X-Dynamic SE e caratterizzata da una dotazione tecnica destinata a tutti coloro che amano le avventure in fuoristrada.

Gli accessori che la equipaggiano sono nell’ordine il gancio traino, le sospensioni pneumatiche, un dispositivo studiato per affrontare i climi più rigidi e un pacchetto specifico per l’off-road che include il portapacchi per le spedizioni, una scala da tetto estraibile, un verricello elettronico, i paraspruzzi sia anteriori che posteriori e un compressore per l’aria. A livello estetico, invece, ognuno dei 250 esemplari che saranno costruiti (220 per gli USA e 30 per il Canada) si distinguerà per la carrozzeria di colore giallo, per il kit estetico nero, per il cofano bianco e per il badge esclusivo sulle portiere.

La Land Rover Defender Trophy Edition 2022 è già disponibile presso i concessionari statunitensi con un prezzo in partenza da 95.000 dollari, nel quale è compresa l’esperienza per due persone presso l’Experience Center in Vermont. In quell’occasione i clienti saranno chiamati ad affrontare diverse prove di controllo del veicolo, al termine delle quali sarà nominata la “squadra” vincitrice che, successivamente, parteciperà alla Classic Land Rover Trophy Competition prevista in Regno Unito la prossima primavera.