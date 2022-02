Land Rover Defender: il restomod elettrico ha il motore della Tesla Model S!

L'americana ECD Automotive ha convertito il Defender in un veicolo a zero emissioni, installando sotto il cofano la powertrain Tesla da oltre 600 cavalli

Mentre gli appassionati stanno aspettando gli sviluppi del Project Zeus con alimentazione a idrogeno, la mitica Land Rover Defender ha già compiuto un primo passo verso il mondo della mobilità sostenibile: merito del lavoro svolto dalla ECD Automotive, azienda con base in Florida che ha sviluppato uno speciale kit di conversione elettrica per i modelli D90, D110 e D130 con al massimo 25 anni di “anzianità” sulle spalle.

Non ci stiamo riferendo, quindi, alla Defender di ultima generazione, ma piuttosto alla versione “storica” di questa vettura che può essere importata negli Stati Uniti a prezzi molto vantaggiosi: il lavoro della ECD Automotive prevede di mettersi all’opera sul telaio di questa automobile, che andrà poi equipaggiato con tutte le componenti che servono per farla diventare una vera e propria “icona” nel mondo dei veicoli a zero emissioni.

Uno degli ultimi che sono stati realizzati è quello che potete ammirare scorrendo le immagini presenti in gallery: si tratta di una Land Rover Defender 110 serie IIA, aggiornata con diverse “chicche” moderne come le sospensioni pneumatiche, cerchi da 18” su pneumatici BF Goodrich All Season, assali anteriore e posteriore rinforzati, impianto frenante Brembo e un abitacolo molto più votato alla multimedialità grazie all’installazione del sistema infotainment di derivazione Alpine.

E’ sotto il cofano, tuttavia, che si nasconde la peculiarità più interessante di questa Defender: la powertrain scelta per la conversione, infatti, proviene da una Tesla Model S ed è in grado di erogare la bellezza di 450 kW (612 cavalli) nonchè di assicurare un’autonomia fino a 220 miglia (poco più di 350 km) grazie alla presenza di due pacchi batterie – il primo, originale Tesla, vicino agli altri organi propulsivi all’anteriore, mentre il secondo al posteriore per bilanciare al meglio le masse in movimento.

Il prezzo di questa specialissima Defender? La ECD Automotive non ha confermato alcuna cifra definitiva, ma una stima probabile è quella di dover staccare un assegno molto vicino ai 200.000 dollari. Anche i tempi di consegna sono considerevoli: 14 mesi e 2.000 ore di lavoro da parte dei tecnici americani, comprensivi di 1.500 km di test per assicurare che l’opera sia stata costruita a dovere.