Land Rover Defender: la versione di Tecniq omaggia il Chinook della RAF

Si tratta di un esemplare unico costruito per celebrare il 40° anniversario di servizio del famoso elicottero da trasporto truppe a doppia elica

Il Land Rover Defender è sicuramente uno dei SUV più conosciuti nel mondo automotive: la sua fama lo rende uno tra i più apprezzati dagli appassionati e dopo non aver resistito al “fascino” dell’elettrico… ora è giunto il momento di ammirarlo anche in versione “one-off” come modello celebrativo di un altrettanto famoso mezzo da trasporto, il celebre elicottero militare Chinook per le truppe d’assalto della Royal Air Force britannica.

Nel 2022 questo aeromobile a doppia elica festeggerà i 40 anni di servizio nell’Aeronautica di Sua Maestà… quindi quale occasione migliore per rendergli omaggio con una versione speciale (denominata Q40) del mitico Defender? Realizzato in collaborazione con la società Tecniq, questo SUV è stato ampiamento modificato sia da un punto di vista estetico (la carrozzeria è completamente rifinita a mano) che meccanico, perchè sotto il cofano ora scalpita un V8 da 2.3 Litri EcoBoost marchiato Ford capace di sviluppare (attraverso la trazione integrale e un cambio automatico a sei rapporti) la bellezza di 307 CV.

L’aumento di potenza, ovviamente, ha richiesto anche un adeguamento del telaio, che ora presenta gli ammortizzatori regolabili e delle migliori barre anti-rollio, e dell’impianto frenante, il quale è stato allestito con dischi maggiorati da 345 mm all’anteriore e da 330 mm al posteriore.

Passando nell’abitacolo, il Land Rover Q40 Defender si distingue per i sedili con gusci in fibra di carbonio e rivestimenti in pelle Bridge of Weir cucita a mano e per l’utilizzo di materiali dalle colorazioni a contrasto – scuri all’anteriore (in riferimento a quelli utilizzati sul Chinook) e più chiari al posteriore, dove è ora disponibile anche un sistema di cinghie derivate dall’elicottero d’assalto della RAF. Bisogna puntualizzare che questo modello è un esemplare unico, che sarà messo all’asta nel mese di settembre durante il Festival di Goodwood e il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Royal Air Force Association.