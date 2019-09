Land Rover Defender LEGO Technic in vendita dal 1 ottobre a 179€

Sarà possibile acquistare online la nuova Land Rover Defender LEGO Technic a partire dal 1 ottobre 2019 al prezzo di 179 euro

Land Rover ha deciso di festeggiare la prima mondiale della nuova Defender in un modo davvero originale: alla versione “standard” sarà associato anche il modellino, curato in ogni minimo dettaglio, Defender LEGO Technic a firma della famosa azienda dei mattoncini colorati.

Land Rover si fa mini col Defender LEGO Technic

Sviluppata in collaborazione tra Land Rover e Lego questa Defender davvero speciale è stata presentata in occasione del Salone dell’Auto di Francoforte. Dalla scatola alla realizzazione completa del modello, però, il passo non è così breve, visto he questo modello è composto a ben 2.573 pezzi. Il veicolo LEGO Technic rispecchia in maniera davvero fedele la Defender grazie ai suoi elementi realistici come, ad esempio, i pannelli della carrozzeria e i cerchi. Il modellino, inoltre vanta trazione 4×4 con tre differenziali, sospensioni indipendenti e la trasmissione più sofisticata mai prodotta dalla LEGO Technic.

Insomma, siamo davanti a una miniatura davvero raffinata, come sottolineato da Niels Henrik Horsted, Marketing Director del LEGO Group: “Con ogni elemento LEGO, i ragazzi possono costruire qualsiasi cosa la loro fantasia suggerisca. Sono molto impressionato da questo nuovo modello: veramente un gran lavoro dei designer LEGO. Con Land Rover abbiamo realizzato un mix di design e ingegneria innovativa per creare un set che dimostra la creatività senza limiti dei giochi LEGO e che con LEGO Technic si può costruire davvero“. Sarà possibile acquistare online la nuova Defender LEGO Technic a partire dal 1 ottobre 2019 al prezzo di 179 euro.