Land Rover Discovery 2021: debutta la Sport Urban Edition da 290 CV

Nel listino di quest'anno la versione sportiva della nuova Land Rover Discovery accoglie i dettagli stilistici dell'allestimento Urban Edition, basato sulla R-Dynamic con sei tinte della carrozzeria

La nuova Discovery di casa Land Rover è sempre al centro dell’attenzione: già protagonista del “Project Discovery” introdotto per superare con positività gli effetti della pandemia da Coronavirus, il SUV del marchio britannico si è aggiornato l’anno scorso con un restyling che ha introdotto sia diverse novità estetiche, sia un’inedita gamma di propulsori Ingenium di ultima generazione più moderni ed efficienti grazie all’omologazione Euro 6D e alla tecnologia mild-hybrid da 48V.

Con questi presupposti oggi il listino della Discovery 2021 può vantare, oltre alla P300e di tipo ibrido plug-in, due differenti versioni diesel a quattro cilindri, chiamate rispettivamente D165 (da 163 CV) e D200 (da 204 CV). Entrambe possono contare sulla trazione integrale sulle quattro ruote motrici e su una batteria specifica capace di immagazzinare energia durante le fasi di decelerazione e frenata, che aiuta a rendere più fluido e più economico nei consumi il funzionamento dello start&stop dell’unità principale.

Al loro fianco, inoltre, sono presenti da quest’anno la Discovery Sport nell’allestimento Black Edition, caratterizzata non solo dal potente turbo-benzina da 290 cavalli ma anche da un pacchetto estetico molto accattivante sia per la carrozzeria che per l’abitacolo, e l’esclusiva variante speciale “Urban Edition”, basata sulla R-Dynamic e distinguibile per le finiture shadow aluminium, i rivestimenti dei sedili Luxtec Suedecloth e il tettuccio colorato di nero a contrasto con le sei tinte disponibili per gli esterni – Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver.

Tutta nuova anche l’esperienza digitale offerta dal rinnovato sistema infotainment Pivi, che si attiva istantaneamente all’accensione della vettura grazie a una batteria e a un piano dati specifici per questa versione. Aggiornabile attraverso il cloud senza costi aggiuntivi, questa tecnologia è in grado di ricevere le più recenti mappe del navigatore e le ultime app per l’intrattenimento dei passeggeri, oltre a monitorare la qualità dell’aria attraverso il sistema Cabin Air Filtration che esclude, di fatto, tutte le particelle di particolato più nocive per l’uomo. Prezzi e disponibilità della nuova Land Rover Discovery? Il listino parte da 63.500 Euro a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto.