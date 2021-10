Land Rover Discovery Metropolitan: stile inconfondibile e tecnologia premium

Metropolitan è la versione speciale di Land Rover Discovery: il SUV ha a disposizione sette posti e tanti dettagli estetici in più. Le motorizzazioni, entrambe dotate di tecnologia mild-hybrid, hanno potenze di sistema di 300 e 360 CV

Sette posti, un pacchetto tecnologico di altissimo livello e importanti aggiornamenti estetici: con queste peculiarità Land Rover Discovery Metropolitan, il SUV premium del brand, farà sicuramenteparlare di sé.

Land Rover Discovery Metropolitan: le caratteristiche

Land Rover guarda al futuro e ha annunciato le novità che riguardano il suo Discovery e in particolare la versione Metropolitan che occuperà la primissima fasci della gamma riferito a questo modello. Land Rover Discovery Metropolitan è un grande SUV a sette posti basato sulla Discovery R-Dynamic HSE, ma non tanti dettagli in più come gli accenti argentati sulla griglia anteriore e la scritta “Discovery” sul posteriore. Una certa continuità di stile è data anche dagli ulteriori tocchi di argento presenti sulla parte inferiore dei paraurti. Tutti nuovi anche i cerchi in lega da 22 pollici con finitura grigio lucido attraverso cui si possono apprezzare le pinze dei freni verniciate in nero.

Per quanto riguardano le motorizzazioni, ci sono diverse soluzioni. La prima è il propulsore turbo benzina sei cilindri da 3.0 litri dotato di un sistema mild-hybrid per permette di avere una potenza di sistema di 360 CV. Oltre a questo, c’è il motore quattro cilindri turbo 2.0 litri, sempre con tecnologia mild-hybrid, da 300 CV. La trazione integrale è di serie su tutte le versioni. L’abitacolo è caratterizzato da dettagli in titanio, mentre l’equipaggiamento standard include Head-up Display, volante riscaldato, ricarica wireless del telefono, vano refrigerato anteriore e climatizzatore a quattro zone. Come il resto della famiglia Discovery, anche la nuova top di gamma è ovviamente disponibile con l’avanzato sistema di purificazione dell’aria interna, con filtrazione delle particelle PM2,5.

Land Rover Discovery Metropolitan: quanto costa

Land Rover Discovery Metropolitan sarà in vendita al prezzo di circa 90.500 euro, più o meno 22.000 in più rispetto alla nuova Land Rover Discovery che costa poco meno di 78.000 euro.