L’auto di Barbie a grandezza naturale… è una Fiat 500 elettrica!

Al Salone di Los Angeles la statunitense Mattel ha esposto la Barbie Extra Car su base Fiat 500e, che verrà poi commercializzata in versione giocattolo

Vi siete mai chiesti quale sarebbe l’auto che guiderebbe Barbie nel mondo reale? Certamente una decapottabile… ma di quale marchio? Una Corvette magari… oppure qualcosa di ancora più esclusivo? La risposta è arrivata al recente Salone di Los Angeles dall’azienda americana Mattel, conosciuta per i suoi giocattoli a quattro ruote tra i quali proprio la Extra Car della bambola bionda più famosa al mondo.

Questa sarà presto commercializzata negli Stati Uniti e per celebrarne il lancio sul mercato quale occasione migliore del Los Angeles Auto Show per proporla… in scala 1:1? In questo modo possiamo dire che l’auto di Barbie è diventata realtà, con un modello unico nel proprio genere che ha utilizzato come base di partenza un veicolo molto conosciuto e apprezzato nel Vecchio Continente: sotto lo chassis con portiere ad ali di cigno e fari a forma di stella, infatti, c’è la nostra Fiat 500 elettrica, opportunamente modificata con tanto di color rosa dominante nella maggior parte dei dettagli dell’abitacolo.

La realizzazione di questa “one-off” che, ovviamente, non sarà mai messa in vendita ha richiesto l’intervento di importanti designer e ingegneri del settore automotive, i quali hanno utilizzato i modelli 3D della versione giocattolo adattandoli alla piattaforma del “cinquino” elettrificato, che in fin dei conti rimane quella da 113 cavalli, 200 Nm di coppia massima e un’autonomia complessiva di 160 km.

Il risultato? Lo potete osservare nelle foto presenti in gallery: la Extra Car di Barbie si caratterizza per dettagli stravaganti come la tonalità della carrozzeria in argento luccicante, le portiere alate, i cerchi “arcobaleno”, gruppi ottici e terminali di scarico a forma di stella, un abitacolo per lo più rosa con poggiatesta in pelo e, dulcis in fundo, una piccola piscina per animali disponibile nel bagagliaio posteriore. Una cosa è certa: se fosse omologata per la strada avrebbe gli occhi di tutti puntati addosso!