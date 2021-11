L’auto elettrica più veloce nella ricarica? La Kia EV6 è da record negli USA

Nell'affrontare un viaggio da New York a Los Angeles, la nuova EV6 di casa Kia ha percorso 4.635,71 km rimanendo collegata alla presa di corrente per poco più di 7 ore

Un’altra auto elettrica entra nel Guinness dei Primati: dopo la “maratona” da oltre 56.000 km della Volkswagen ID.4, ora è la Kia EV6 ad avere i riflettori puntati dal momento che ha abbassato considerevolmente il precedente record di ricarica sulle lunghe distanze fino ad oggi in mano a Tesla. Un esemplare americano, infatti, è stato utilizzato dalla divisione USA di Kia nella traversata New York – Los Angeles, durante la quale ha stabilito il tempo più basso in assoluto di connessione alle colonnine di tipo “fast-charge”.

In un tragitto lungo complessivamente 4.635,71 km percorsi in sette giorni, la Kia EV6 ha ripristinato il livello di carica delle sue batterie per un totale di sole 7 ore, 10 minuti e 1 secondo, di molto inferiore rispetto alle 12 ore, 48 minuti e 19 secondi della Tesla di cui abbiamo appena parlato. Si tratta a tutti gli effetti di un Guinness World Record, come testimoniato dal vicepresidente marketing di Kia America Russell Wager.

“La corsa da record dell’EV6 è l’ultimo segnale che Kia sarà leader nella divulgazione dei veicoli elettrici. Tutta l’ingegneria e l’esperienza di livello mondiale di Kia nei veicoli elettrici saranno applicate nel passaggio all’elettrificazione. La stessa attenzione ai dettagli, al design, alla qualità, alla tecnologia e alla dinamica di guida per cui Kia è diventata famosa si troverà in ogni nuovo veicolo elettrico che introduciamo sul mercato”.

La Kia EV6 è un crossover 100% elettrico di ultima generazione disponibile in più versioni che attaccano il mercato con un prezzo in partenza da 49.500 Euro. L’allestimento di base è equipaggiato con una powertrain a singolo motore posteriore da 229 cavalli in abbinamento a un pacco batterie da 77,4 kWh, capace di garantire ottime prestazioni (0-100 in 7,3” e 185 km/h di top speed) e un’autonomia massima di 528 km con ricarica 0-80% in soli 18 minuti. Il top di gamma, invece, è rappresentato dalla EV6 GT a trazione integrale con motore da 585 cavalli, capace di prestazioni ancora più importanti (qui lo scatto 0-100 si abbassa a 3,5” e la top speed aumenta a 260 km/h) che allo stesso tempo rendono la percorrenza con la singola ricarica più contenuta (fino a 406 km nel ciclo di utilizzo WLTP).