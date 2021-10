Volkswagen ID.4 da record: più di 56.000 km percorsi negli USA!

Rainer Zietlow e Derek Collins hanno trascorso gli ultimi 100 giorni al volante dell'elettrica di Wolfsburg visitando oltre 600 concessionari

Vi ricordate il test “maratona” svolto nel 2020 che ha visto protagonista la Volkswagen ID.3? Bene, perchè quest’anno lo specialista d’endurance Rainer Zietlow si è cimentato in una nuova impresa con le elettriche di Wolfsburg, centrando un vero e proprio Guinness World Record! In coppia con Derek Collins, ha spremuto a fondo il potenziale di una ID.4 in tutti gli Stati Uniti, utilizzandola negli ultimi 100 giorni per visitare oltre 600 concessionari della casa tedesca.

Il risultato? Una percorrenza massima di ben 56.327 km che gli è valsa il primato assoluto in questo tipo di sfide di lunga durata: il premio è stato assegnato al ritorno presso la sede di Volkswagen USA in quel di Herndon, in Virginia, dove è stato ufficializzato questo viaggio come il più lungo svolto da un veicolo a zero emissioni in un unico Paese.

A commento di quest’impresa, ecco le dichiarazioni di Hein Schafer, Senior Vice President of Product Marketing and Strategy di Volkswagen USA: “Battere questo record non è solo una testimonianza dell’affidabilità di ID.4, ma è anche una dimostrazione delle potenzialità dell’infrastruttura di ricarica del nostro Paese. Il risultato ottenuto è un riconoscimento significativo per tutto il mondo che ruota intorno ai veicoli elettrici Volkswagen. Questo tour fornisce un’ulteriore prova che l’ID.4 è un’alternativa realistica ai veicoli a benzina, in quanto le stazioni di ricarica pubbliche per BEV (Battery Electric Vehicle) diventano sempre più accessibili”.