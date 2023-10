Mercedes Classe E All-Terrain 2024: caratteristiche, versioni e prezzi per l’Europa

La nuova generazione della Mercedes Classe E All-Terrain debutta ufficialmente in Europa in tre diverse versioni e con disponibilità dal primo trimestre del prossimo anno.

Mercedes ha annunciato l’arrivo in Europa della Mercedes Classe E All-Terrain 2024, il terzo membro della nuova gamma della Classe E. Questa innovativa vettura si posiziona come una forza dominante nel panorama delle auto destinate alla guida in terreni leggeri, come le strade di campagna.

Con un’altezza di fino a 46 mm in più rispetto alla tradizionale Classe E Wagon (anche quando è completamente carica), la nuova Classe E All-Terrain si presenta come un vero prodigio tecnico. La Stella di Stoccarda ha deciso di rendere standard la trazione integrale 4Matic e le innovative sospensioni pneumatiche Airmatic, assicurando così una guida su terreni accidentati senza eguali.

Una delle peculiarità di questo veicolo è la presenza del display off-road e del “cofano trasparente”, integrata alla telecamera a 360°. Questa straordinaria funzione offre al conducente una vista virtuale del percorso che si estende sotto l’auto, permettendo di anticipare ostacoli come massi o buche profonde.

Esteticamente, Mercedes ha saputo dare un’impronta decisiva. Il design off-road comprende paraurti speciali e protezioni ottiche lucide anteriori e posteriori. L’audace griglia del radiatore in grigio scuro opaco e le modanature dei passaruota accentuano ulteriormente il carattere deciso della Classe E All-Terrain 2024.

A partire dal primo trimestre del 2024, il mercato europeo potrà avvalersi di questo nuovo gioiello tedesco, con una gamma di motorizzazioni che include diesel, benzina e, per la prima volta, un modello ibrido plug-in. Con un prezzo di partenza di 74,077.50 euro per la E 220 d 4Matic, la nuova station wagon off-road promette di essere una presenza importante nelle concessionarie europee.

La dotazione di serie è stata ampliata

La vettura si distingue non solo per le sue prestazioni ma anche per l’equipaggiamento di serie estremamente esteso, che la pronta pronta a rispondere alle esigenze di un mercato europeo sempre più esigente.

A differenza delle precedenti generazioni, la nuova Mercedes Classe E All-Terrain offre un range di dotazioni standard ampliato in modo importante. Nello specifico, sul mercato tedesco, gli acquirenti potranno apprezzare dettagli come una finitura metallica, delle maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, il sistema Keyless-Go e l’assistente alla distanza Active Distance Assist DIistronic.

Ma non solo. Il costruttore tedesco ha inserito nell’offerta standard, tra le altre cose, l’assistenza al punto cieco, i sedili riscaldabili e la linea di equipaggiamento Avantgarde sia per interni che esterni, arricchita dal pacchetto Avantgarde Advanced.

Gli interni sono stati pensati per garantire la massima esperienza di guida: fari LED con High Beam Assist adattivo, display centrali e per il conducente da 12.3 e 14.4 pollici e sedili riscaldati per conducente e passeggero anteriore. Oltre a ciò, la casa automobilistica tedesca ha introdotto la possibilità di abbattere i sedili posteriori con un semplice tocco, espandendo la capacità del bagagliaio. Durante il viaggio, gli smartphone possono interagire con il sistema di infotainment MBUX e caricarsi via wireless.

Una delle principali peculiarità dell’MBUX è l’accesso a numerose applicazioni dal Mercedes me Store, permettendo anche la partecipazione a videoconferenze tramite una videocamera opzionale. Il sistema di assistenza al parcheggio Parktronic e la retrocamera sono ulteriori gioielli della tecnologia della Stella a tre punte, che facilitano le operazioni di parcheggio.

La strategia produttiva della Mercedes Classe E All-Terrain 2024 non si ferma qui. Gli acquirenti possono contare su pacchetti come Avantgarde Advanced, Avantgarde Advanced Plus, Exclusive Premium ed Exclusive Premium Plus, che integrano funzionalità spesso richieste dal mercato.

Una rivoluzione nel settore è rappresentata dalla personalizzazione post-acquisto. Attraverso il Mercedes me Store, i clienti possono attivare funzionalità aggiuntive tramite tecnologia OTA. Questa opzione offre la possibilità di modellare ulteriormente l’auto secondo le preferenze del proprietario, sia attraverso acquisti singoli che su base abbonamento, con una gamma in continua espansione.

Dettagli tecnici e prezzi per il mercato europeo

Di seguito riportiamo le versioni disponibili nel mercato europeo:

E 220 d 4Matic : questa versione, spinta da un motore con cilindrata di 2 litri, eroga una potenza di 197 CV e una coppia massima di 440 Nm. L’unità mild hybrid aggiunge ulteriori 23 CV e 205 Nm di coppia. Tale combinazione permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Consumi? Tra i 6 e i 5,3 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 157 e 139 g/km.

: questa versione, spinta da un motore con cilindrata di 2 litri, eroga una potenza di 197 CV e una coppia massima di 440 Nm. L’unità mild hybrid aggiunge ulteriori 23 CV e 205 Nm di coppia. Tale combinazione permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Consumi? Tra i 6 e i 5,3 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 157 e 139 g/km. E 450 4Matic : Il cuore di questa variante è un motore da 3 litri che eroga 381 CV e 500 Nm. Con l’aggiunta del sistema mild hybrid, ci sono a disposizione altri 23 CV e 205 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,7 secondi mentre la velocità massima tocca i 250 km/h. Il consumo medio è tra 8,7 e 8 litri ogni 100 km, con emissioni CO2 tra 198 e 180 g/km.

: Il cuore di questa variante è un motore da 3 litri che eroga 381 CV e 500 Nm. Con l’aggiunta del sistema mild hybrid, ci sono a disposizione altri 23 CV e 205 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,7 secondi mentre la velocità massima tocca i 250 km/h. Il consumo medio è tra 8,7 e 8 litri ogni 100 km, con emissioni CO2 tra 198 e 180 g/km. E 300 de 4Matic: l’unica versione ibrida plug-in disponibile al momento combina un motore endotermico da 2 litri, che produce 197 CV e 440 Nm, con un motore elettrico da 129 CV e 440 Nm di coppia. La potenza totale del sistema è di 313 CV e 700 Nm.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,9 secondi, con una velocità massima di 213 km/h. L’autonomia in modalità 100% elettrica varia tra 85 e 102 km con una sola ricarica, con un consumo energetico compreso tra 25,1 e 22,9 kWh ogni 100 km ed emissioni di CO2 tra 22 e 17 g/km.

Prezzi di listino in Europa: