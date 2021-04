Le auto elettriche più vendute nel 1° trimestre 2021: Fiat 500 al top

Nel periodo gennaio-marzo 2021 il mercato delle auto elettriche ha premiato la nostra 500, in testa davanti alla piccola Smart EQ Fortwo e alla berlina Tesla Model 3

Mentre il benzina ha dominato la classifica delle alimentazioni con un 33,1% di incidenza, il mercato della auto elettriche nel primo trimestre gennaio-marzo 2021 ha continuato la propria scalata riportando dati assolutamente interessanti, nell’ordine del 3% di rappresentatività complessivo che sale al 4,3% se si considera unicamente il mese appena trascorso.

Il mondo dell’automotive sta spingendo molto su questa tipologia di alimentazione, ormai capace non solo di mettere in campo potenze di tutto rispetto ma anche autonomie superiori ai 500 km con una singola ricarica che, di fatto, permettono di rassicurare anche gli automobilisti più scettici quando è il momento di mettersi in marcia per un lungo viaggio. Complice anche il numero sempre in crescita di colonnine pubbliche per la ricarica delle batterie, nel 2021 le BEV hanno stracciato i risultati ottenuti non solo l’anno scorso (con un 1,5% di incidenza nonostante la pandemia da Coronavirus) ma anche nel 2019, quando le tecnologie erano sicuramente meno performanti di quelle disponibili oggigiorno.

Ma quali sono le vetture elettriche scelte per la maggiore dagli italiani? Nel primo trimestre 2021 la categoria è stata dominata dalla nostra Fiat 500, sia in versione “standard” che in quella 3+1 con ben 2.058 unità vendute sufficienti a mettersi dietro la Smart EQ Fortwo (1.723 unità) e l’elegantissima Tesla Model 3 (1.684 unità). Consultando la classifica proposta da UNRAE poi troviamo due Renault, la Zoe (1.271 unità) e la Twingo (1.254 unità), e due Peugeot, la e-208 (758 unità) e il SUV e-2008 (585 unità), che hanno fatto meglio della Opel Corsa-e (560 unità), della Hyundai Kona Electric (442 unità) e della Volkswagen ID.3 (441 unità).

Prendendo in considerazione il solo mese di marzo, invece, è la Tesla Model 3 a centrare la vittoria con 1.363 esemplari venduti a fronte dei 1.056 della nostra Fiat 500. Il “cinquino” del Lingotto, tuttavia, si è messo dietro con un buon margine la Smart, così come le due Renault (a parti invertite stavolta) e le due Peugeot. Completano la Top 10 la berlina elettrica della Casa di Wolfsburg, scelta da 270 clienti e in miglioramento rispetto alla Kona e all’unica “outsider” rispetto alla precedente classifica trimestrale, vale a dire la Leaf prodotta da Nissan (216 unità).