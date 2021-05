Le più belle supercar modificate da Mansory: qual è la regina?

Nel corso del tempo il preparatore tedesco Mansory ha creato una collezione di supersportive davvero ampia nel proprio garage: tra Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche c'è l'imbarazzo della scelta!

Poco tempo fa abbiamo raccolto in un unico articolo le più belle supercar modificate da Novitec Rosso, preparatore tedesco tra i più seguiti dagli appassionati di tuning a quattro ruote. In Germania, tuttavia, il suo acerrimo rivale non è da meno, soprattutto dopo la presentazione della sua ultima creazione su base Ferrari F8 Tributo: stiamo parlando della bellissima F8XX allestita da Mansory con tanto di colorazione verde-oro e di motore V8 biturbo “pompato” fino a 880 cavalli e 960 Nm di coppia massima.

Una vera e propria opera d’arte su quattro ruote che, in realtà, condivide un garage molto vasto in quel della Baviera, composto da tante altre elaborazioni capaci di far illuminare gli occhi… e di far battere il cuore. Le migliori? Le abbiamo raccolte nella gallery a corredo di questo articolo: si parte con una spettacolare rivisitazione dell’Audi R8 Spider per passare alla potentissima Ferrari “Stallone” 812 GTS, modificata non solo a livello estetico (con un aggressivo bodykit in fibra di carbonio) ma anche sotto il punto di vista meccanico, dal momento che ora il suo V12 è in grado di erogare la bellezza di 830 cavalli.

Sotto il lato prestazionale questa Rossa è in grado di coprire lo scatto 0-100 in soli 2,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 345 km/h, poco meno della rivoluzionata Ford GT con carreggiate allargate di 5 cm, cofano, splitter, diffusore e alettone in carbonio, impianto di scarico a tre terminal, cerchi forgiati da 21” e gruppi ottici con tecnologia a LED. In casa Lamborghini, invece, spiccano diversi modelli unici della Aventador, come la Carbonado, e della Huracán, come la Torofeo, mentre tra le McLaren abbiamo scelto le rivisitazioni della 720S e della MP4-12C.

Non mancano infine esemplari davvero “fuori dal comune”, come la Mercedes SLR “Renovatio” tutta d’oro, le due Porsche 911 Turbo S e Cayenne Coupé con carrozzeria arancione e, dulcis in fundo, anche una Tesla, nello specifico la Model S con bodykit sportivo pieno di dettagli in fibra di carbonio e un abitacolo impreziosito da selleria in pelle, pedaliera in alluminio e finiture in Lime Green. Ma non vogliamo anticipare altro: sedetevi comodi e sfogliate la gallery che abbiamo preparato per voi, e se non ne avete abbastanza proseguite su questo link, selezionate la vostra marca preferita e date un’occhiata a tutte le creazioni Made in Mansory. Non ne rimarrete delusi!