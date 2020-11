Lego Technic: in arrivo la McLaren Senna GTR da 830 mattoncini

Dopo la Lamborghini Sian e la Bugatti Chiron, la famosa azienda di mattoncini ha ricreato anche la splendida McLaren Senna GTR, in pre-lancio dal 26 dicembre e nei negozi dall'1 gennaio 2021 con un prezzo di 49,99 Euro

Vi ricordate la McLaren Senna proposta dalla Lego ad inizio 2019? Ecco, segnatevi sul calendario la data dell’1 gennaio 2021… perchè l’azienda danese con base a Billund ha pronta un’altra sorpresa per voi: della supercar che porta il nome del tre volte Campione del Mondo di Formula 1 la Casa britannica ha infatti prodotto anche la spettacolare e potentissima Senna GTR, una serie limitata a 75 esemplari dal costo unitario di 1,5 milioni di Euro che presto sarà riproposta in versione “mattoncini” per i giovani (e meno giovani) appassionati di tutto il mondo.

Sarà un’edizione curata dalla divisione Lego Technic, che ha collaborato con McLaren proprio per riprodurre fin nei minimi dettagli una supersportiva in scala composta da ben 830 pezzi: lunga 32 cm e larga 12 cm, la Senna GTR della Lego (con numero di catalogo 42123) sarà contraddistinta da una livrea blu con portiere ad apertura ad elitra, splitter anteriore e alettone posteriore, ruote sterzanti e un motore V8 a doppio turbo-compressore con pistoni funzionanti in vista.

Indicata per i bambini dai 10 anni in su (ma anche per tutti gli appassionati di vetture sportive da collezione), la McLaren Senna GTR firmata Lego Technic godrà di un pre-lancio a partire dal 26 dicembre, mentre il debutto ufficiale avverrà il primo giorno del prossimo anno. Il prezzo? Solo 49,99 Euro: che ne dite, può essere una buona idea regalo per questo Natale?