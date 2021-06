Lexus LX arriva a settembre 2021

Lexus LX arriverà con motori termici e ibridi. Gli interni sono stati oggetti di un ampio restyling e in alcune parti del mondo la vettura sarà dotata di scanner per il riconoscimento delle impronte digitali per l'avvio del motore

Non conosce sosta l’evoluzione del mercato dei SUV, con le varie case a darsi battaglia tra innovazione e voglia dI stupire. Del resto questo, questo segmento è uno di quelli trainanti del mercato e la seconda parte dell’anno potrebbe riservare delle sorprese. Tra queste ci sarà il nuovo Lexus LX che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno nella sua versione aggiornata.

Lexus LX MY 2021: le caratteristiche

Lexus LX sarà sviluppata sulla base di ultima generazione della Toyota Land Cruiser e come questo modello dovrebbe essere spinta dal nuovo motore V6 biturbo da 3,5 litri che prende il posto del V8 da 5,7 litri. La piattaforma utilizzata, però, è in grado di ospitare anche un propulsore ibrido che verrà utilizzato per la versione 750 h e che avrà una potenza massima di 480 CV e una coppia massima 871 di coppia. Sia 750 h la sia la 600 adotteranno una soluzione con cambio automatico a 10 rapporti e trazione integrale.

Secondo indiscrezioni trapelate in rete, un importante restyling riguarderà gli interni che saranno di altissimo livello e impreziositi da uno schermo da 17 pollici per gestire l’infotainment e addirittura il riconoscimento delle impronte digitali per l’avvio del motore (probabilmente non per tutti i mercati in cui sarà disponibile la LX). La vettura dovrebbe essere presentata a settembre, mentre le vendite potrebbero iniziare un paio di mesi dopo.